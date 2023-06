Shah Rukh Khan et ses fans créent un record du monde Guinness, frappant ensemble sa pose signature à l’extérieur de Mannat | Regarder la vidéo

Shah Rukh Khan et 300 de ses partisans dévoués se sont réunis devant sa maison légendaire, Mannat, pour adopter sa célèbre position. Cette occasion remarquable a conduit à l’établissement d’un record du monde Guinness pour « Le plus de personnes exécutant la pose de Shah Rukh Khan simultanément », ce qui témoigne de l’immense popularité de l’acteur à travers le monde et de son dévouement.