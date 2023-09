Shah Rukh Khan et Salman Khan posent avec le CM du Maharashtra Eknath Shinde à son darshan de Ganpati, la photo casse Internet

Shah Rukh Khan et Salman Khan ont attiré l’attention de tous avec leur look ethnique dans la maison du Maharashta CM Eknath Shinde pour les célébrations de Ganesh Chaturthi 2023.

Les superstars Shah Rukh Khan et Salman Khan ont rendu visite au domicile du ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, pour assister à la puja de Ganpati dimanche soir 24 septembre. Les acteurs ont également posé avec le CM et ont partagé des salutations chaleureuses. Plusieurs photos et vidéos, partagées par leurs pages de fans et leurs comptes paparazzo, d’hier soir ont circulé en ligne et sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Shah Rukh était accompagné de son manager Pooja Dadlani. D’autre part, Salman est venu avec sa sœur Aprita et son beau-frère Aayush Sharma. Les Khans ont volé l’attention de tous avec leur look ethnique. Alors que SRK venait pour la puja vêtu d’un costume Pathaani de couleur bleue, Salman portait une kurta rouge.

D’autres membres de la ville B, dont Jackie Shroff, Arjun Rampal, Asha Bhosle, Boney Kapoor et Rashami Desai, ont également assisté aux célébrations de Ganesh Chaturthi chez Eknath Shinde. Le leader de Shiv Sena est ministre en chef du Maharashtra depuis juin 2022.





Plus tôt cette année, Shah Rukh Khan et Salman Khan ont été vus ensemble à l’écran dans une séquence majeure de Pathaan, dans laquelle le Tigre de Salman a fait une apparition pour sauver Pathaan de SRK en Russie. Leur séquence d’action a été l’un des moments forts du film, qui a officiellement lancé l’univers d’espionnage YRF.

Les deux superstars partageront à nouveau l’écran cette année dans Tiger 3, dont la sortie en salles est prévue à Diwali. Le prochain thriller d’espionnage est le prochain film de l’univers YRF Spy. Selon les rapports, Pathaan de SRK sera vu dans une apparition sauvant le Tigre de Salman de la prison pakistanaise dans l’une des séquences clés.

Après ces camées, Salman et SRK devraient s’affronter dans Tiger vs Pathaan, dont le scénario a été verrouillé et dont le tournage débutera à partir de mars de l’année prochaine avec pour objectif une sortie en 2025. Avant ce spectacle d’action très attendu, War 2 avec en vedette Hrithik Roshan et Jr. NTR sont déjà présents dans le pipeline YRF Spy Universe.

LIRE | Shah Rukh Khan et Salman Khan ont approuvé le scénario Tiger vs Pathaan, Siddharth Anand commencera le tournage à partir de mars 2024