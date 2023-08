Shah Rukh Khan et Salman Khan ont ceci à dire à propos du souhait de Pooja d’Ayushmann Khurrana de célébrer Rakhi

Pooja d’Ayushmann Khurrana exprime le souhait de lier Rakhi à Salman Khan, Shah Rukh Khan et Chunky Panday.

Le film Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana connaît actuellement un succès au box-office. Le film est très apprécié par le public et maintenant, Pooja d’Ayushmann a exprimé son désir de célébrer Raksha Bandhan avec ces deux superstars.

Mercredi, à l’occasion de Raksha Bandhan, Ayushmann Khurrana a profité de son Instagram et a partagé une nouvelle promo souhaitant aux fans le festival. Dans la promo, on peut voir Pooja dire : « Mere aashiq toh bahut hai par bhai ek bhi nahi. Kisi ko toh bhai banane padega na (J’ai beaucoup d’admirateurs, mais pas un seul frère. Je dois faire de quelqu’un mon frère).





Pooja d’Ayushmann Khurrana appelle d’abord Shah Rukh Khan et le morceau emblématique de Zinda Banda de son prochain film Jawan joue en arrière-plan. Cependant, la voix automatisée dit : « Aapne jis vyakti ko appelle kiya hai woh kisi ka bhai banne ke liye bahut jawan hai 30 k baad appelle karein. (La personne que vous avez appelée est assez jeune pour devenir le frère de quelqu’un. Veuillez rappeler après l’âge de 30 ans).

Pooja essaie alors d’appeler Salman Khan : « Koi nahi sabke bhai ko phone karti hu yeh mana nahi karenge. (Pas de soucis, j’appellerai le frère de tout le monde, il ne refusera pas). » Cependant, elle reçoit une réponse amusante : » Khabardar jo wapas phone kiya bhai samajh me nahi aate hai lekin gusse me bahut jaldi aate hain, kripya rakhi k baad appelle Karein Bhaijaan Toh Sirf Jaan Nikle.

Enfin, Pooja appelle Chunky Panday et obtient une réponse : « Aapne jis aakhri pasta ko call kiya hai unka aapse abhi koi vaasta nahi hai rakhi k baad call karein. (Le dernier morceau de pâtes que vous avez appelé n’a aucun lien actuel avec vous. Veuillez appeler après Rakhi).

Pooja conclut en disant « laagta hai iss baar bhi mujhe aapne aap ko hi rakhi bandhani padegi. D’accord, mujhse rakhi mat bandhwana par milne zarur aana nasdeeki cinéma gharon principal. Sabhi behano aur unke bhaiyon ko Happy Raksha Bandhan (On dirait que je vais devoir encore attacher le rakhi à moi-même. D’accord, ne me laissez pas attacher le rakhi mais venez me rencontrer dans le cinéma le plus proche. Je vous souhaite à tous un joyeux Raksha Bandhan).

Les internautes ont adoré la nouvelle promo d’Ayushmann Khurrana et ont fait l’éloge de l’acteur. L’un des commentaires disait : « Je suis tombé amoureux de Pooja. » Un autre a écrit : « S’il vous plaît, arrêtez d’avoir l’air si sexy à chaque fois. » Un autre a commenté : « Vous avez littéralement gagné le cœur, Pooja est trop glamour. »

Dirigé par Raaj Shaandilyaa, Dream Girl 2 met en vedette Ayushmann Khurrana, Ananya Panday, Anu Kapoor, Abhishek Banerjee, Paresh Rawal, Rajpal Yadav et Vijay Raaz, entre autres dans des rôles clés. Sorti le 25 août, le film a vu la plus grande ouverture d’Ayushmann Khurrana et a collecté plus de Rs 50 crore en seulement 5 jours.

Lire Ayushmann Khurrana révèle pourquoi Nushrratt Bharuccha a été remplacée par Ananya Panday dans Dream Girl 2 : « Elle fait l’affaire… »