Shah Rukh Khan et Rajkumar Hirani annoncent la date de sortie de leur premier projet ensemble

Dunki réunit deux des plus grandes forces du cinéma indien, le cinéaste Rajkumar Hirani et la superstar Shah Rukh Khan qui collaboreront pour la toute première fois. Le film a été annoncé aujourd’hui avec une unité vidéo attachante dévoilant le titre et mettant en vedette Raj Kumar Hirani et Shah Rukh Khan comme eux-mêmes dans une plaisanterie ludique à propos d’eux faisant un film ensemble.

Après des films comme 3 Idiots, la franchise Munnabhai, PK et Sanju, qui sont tous devenus d’énormes succès commerciaux et ont établi des références dans l’industrie, Rajkumar Hirani commence à travailler sur son projet de rêve avec Shah Rukh Khan.

Une présentation de JIO Studios, Red Chillies Entertainment et Rajkumar Hirani Films, ‘Dunki’, est réalisé par Rajkumar Hirani, avec Shah Rukh Khan et Tapsee Pannu dans des rôles clés, est écrit par Rajkumar Hirani, Abhijaat Joshi et Kanika Dhillon, produit par Rajkumar Hirani et Gauri Khan. Le film a été diffusé en avril 2022, le prochain programme étant largement tourné au Pendjab.





Confirmant le développement, Rajkumar Hirani, a déclaré: « Au cours de ma carrière, Shah Rukh Khan a toujours été sur ma liste de souhaits et après avoir essayé de collaborer plusieurs fois dans le passé, nous étions finalement destinés à ce que ‘Dunki’ marque notre partenariat. L’énergie, le charisme, l’humour et le charme qu’il apporte à un film sont sans précédent et j’ai hâte d’apporter cette magie au grand écran.

* Ajoutant plus loin, Shah Rukh Khan a déclaré : * « Raj Kumar Hirani est l’un des meilleurs cinéastes de cette génération, nous avons toujours parlé de travailler ensemble et je suis extrêmement heureux que nous le fassions enfin avec ‘Dunki’. Nous venons de commencer à tourner ce mois-ci et j’en chéris chaque instant. Raju ke liye main Âne, Singe… kuch bhi ban sakta hoon !

Commentant la même chose, Tapsee Pannu a déclaré: «Je suis plus que ravi de me lancer dans ce voyage et de faire partie de ce film très spécial. C’est la première fois que je travaille avec Rajkumar Hirani et Shah Rukh Khan, deux personnes que je respecte et admire profondément.

Alors que les détails sont secrets pour le moment, Shah Rukh Khan sera présenté comme jamais auparavant alors qu’il entre dans le monde d’Hirani avec cette comédie sociale.

Dunki marque la rencontre d’un maître cinéaste et de l’une des plus grandes superstars du monde, le film devrait sortir le 22 décembre 2023.