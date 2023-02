Shah Rukh Khan et Gauri Khan se disputant dans une vidéo de retour deviennent virales et prouvent qu’ils sont comme tous les maris et femmes typiques

Shah Rukh Khan avait une fois appelé sa femme Gauri Khan réelle et pacifique et avait dit que si jamais elle leva, il deviendrait henpected et déchirerait ses vêtements. SRK et Gauri sont les couples en or de Bollywood et ils se donnent des objectifs de couple majeurs même aujourd’hui après avoir terminé plus de 30 ans de vie ensemble. Le couple n’établit pas de normes irréelles lorsqu’il s’agit de donner des objectifs, ils sont réels, ils s’aiment, ils se battent et ils se disputent même. Et une de ces vidéos de SRK devient virale où l’acteur de Pathaan est vu en train de se disputer avec sa femme Gauri à propos de ses habitudes de sommeil.

Regardez la vidéo de retour de la star de Pathaan Shah Rukh Khan se disputant avec sa femme Gauri Khan, ils sont le mari et la femme les plus typiques de celui-ci.

On voit Shah Rukh dire à Gauri lors d’un appel téléphonique qu’elle le connaît depuis des années maintenant et qu’elle devrait savoir qu’elle ne devrait pas lui parler de tout cela. Alors que Karan Johar, qui était avec SRK, a été entendu dire qu’elle faisait semblant de s’inquiéter, ils ont été vus en train de la fouiller drôlement. Mais l’un des résultats de cette vidéo virale est que Shah Rukh Khan et Gauri Khan sont le mari et la femme typiques et vous pouvez vous y identifier. SRK et Gauri ont trois enfants ensemble.

Aryan Khan est déjà une grande star sans avoir fait ses débuts à Bollywood, Suhana Khan est prête à faire ses débuts à Bollywood, tandis qu’Abram Khan a déjà le cœur du public. Une fois, SRK aurait déclaré que ce serait Abram qui ferait avancer son héritage et aurait le potentiel de devenir la plus grande star que lui. Alors que SRK rugit actuellement au box-office avec son film de retour Pathaan qui est un blockbuster.