Shah Rukh Khan et Deepika Padukone font l’éloge de Rekha, l’actrice dit « c’est encourageant… comme ils résonnent en moi »

L’actrice vétéran de Bollywood, Rekha, a prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre. L’actrice a laissé les fans bouche bée avec son dernier photoshoot pour Vogue Arabia. Pas seulement nous, même Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont tous fait l’éloge du « charisme » et de l' »aura » magnétique de Rekha. Réagissant à la même chose, Rekha a parlé avec tendresse des célébrités de la nouvelle génération dans son interview avec le magazine. La beauté intemporelle a exprimé sa gratitude envers la génération actuelle pour avoir reconnu et résonné avec son travail encore aujourd’hui.

La jeune génération résonne avec Rekha

Lors d’un entretien avec Vogue Arabia, Rekha a admis qu’elle était assez impressionnée par « l’avalanche de jeunes talents » dans l’industrie cinématographique hindi, qui l’ont marquée avec leurs premières performances. La vétéran a ajouté qu’elle était reconnaissante que les jeunes acteurs et actrices talentueux « résonnent » avec son travail. Rekha a déclaré: « Aujourd’hui, il y a une avalanche de jeunes talents dotés de compétences extraordinaires et je suis profondément impressionné par leurs premières performances. Il est également incroyablement encourageant de voir à quel point ils résonnent en moi alors que tant de mes collègues ont été oubliés depuis longtemps par cette nouvelle génération. Ils reconnaissent que le travail que je fais maintenant, avec parcimonie, est toujours fait avec un grand respect pour le métier, avec gratitude et un amour absolu. »

Shah Rukh Khan et Deepika Padukone font l’éloge de Rekha

Tel que cité par Vogue Arabia, Shah Rukh Khan a salué Rekha comme une actrice qui laisse une impression inoubliable sur les masses, donnant vie à chaque personnage qu’elle incarne. Selon SRK, « le charisme de Rekha est inégalé ». L’actrice Deepika Padukone est également saisie par les prouesses d’acteur « masterclass » de Rekha. « L’aura de Rekha est magnétique. Elle peut sans effort captiver tout un public d’un simple coup d’œil, et ses performances sont une classe de maître dans le jeu », a-t-elle déclaré.

Rekha sur le fait de ne pas signer de films

Bien que Rekha soit souvent aperçue lors de remises de prix, elle se tient à distance des écrans d’argent. La star a été vue pour la dernière fois dans le film Shamitabh de 2015, dirigé par R Balki. Il a également présenté la superstar Amitabh Bachchan en tête. Rekha a également fait une apparition spéciale dans Yamla Pagla Deewana: Phir Se en 2018. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’acceptait aucune offre de film qui lui arrivait, Rekha a déclaré qu’elle avait le « luxe de simplement dire non » à un film.

En 2010, Rekha a reçu le Padma Shri , l’une des plus hautes distinctions civiles de l’Inde, pour ses services distingués dans les arts.