Shah Rukh Khan et Aryan Khan célèbrent leur équipe Trinbago Knight Riders remportant la première Women’s Caribbean Premier League

L’édition inaugurale de la Women’s Caribbean Premier League s’est déroulée du 1er au 4 septembre au Warner Park Cricket Ground de Saint-Kitts-et-Nevis, l’une des nations insulaires des Antilles. Trinbago Knight Riders, l’équipe appartenant au Knight Riders Group de Shah Rukh Khan, a remporté la coupe.

Lors de la finale disputée entre les équipes féminines de Trinbago Knight Riders et Barbados Royals, les premières ont marqué 100 points avec la perte de sept guichets en 20 overs au bâton en premier et ont défendu avec succès leur titre en battant ce dernier avec seulement 90 points à bord et a remporté le championnat par 10 points.

Après leur victoire, Shah Rukh Khan a pris sa poignée Instagram et a partagé une vidéo de leur victoire. Parallèlement à la vidéo, il a écrit : “Chaque victoire est spéciale, mais d’une certaine manière celle-ci pour l’équipe féminine de @tkriders est bien, la plus spéciale. Bravo les filles, vous êtes toutes si belles et incroyables. Yay !!!”.





Même le fils de Shah Rukh, Aryan Khan, a profité de ses histoires Instagram et a félicité l’équipe gagnante. Il a partagé une photo des dames gagnantes avec leur coupe et a écrit : “Premier tournoi CPL féminin et première victoire déjà remportée. Félicitations mesdames… J’espère que beaucoup d’autres à venir”.

La première édition du CPL féminin a été disputée entre trois équipes, la troisième équipe étant Guyana Amazon Warriors qui n’a pas pu atteindre la finale après que leur match avec les champions Trinbago Knight Riders a été emporté par la pluie et ils ont été vaincus par Barbados Royals par 4 guichets. .

L’équipe masculine de Trinbago Knight Riders a été l’équipe la plus titrée de la Premier League des Caraïbes, remportant le titre quatre fois en 2015, 2017, 2018 et 2020. Kieron Pollard, qui a été capitaine de l’équipe de cricket des Antilles en cricket limité, est également capitaine de l’équipe de cricket de Shah Rukh basée à Port of Spain, Trinité-et-Tobago.