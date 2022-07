Shah Rukh Khan embrasse la co-star de Jawan Nayanthara sur une photo inédite de son mariage avec Vignesh Shivan

Alors que la superstar du Sud Nayanthara et le réalisateur Vignesh Shivan ont chronométré un mois de leur mariage, ce dernier a décidé de remercier Shah Rukh Khan pour avoir honoré leur mariage. Vignesh a partagé une publication de carrousel avec trois photos inédites du mariage intime, et nous pouvons voir King Khan répandre le bonheur et le zèle dans leur occasion. Nayanthara sera la principale dame de Jawan de SRK, et nous pouvons déjà sentir l’amitié qu’ils ont développée. Sur l’une des photos, SRK serre la jeune mariée dans ses bras et cette dernière rougit.

Voici le poste





Vignesh Shivan et Nayanthara se sont mariés le 9 juin à Chennai.