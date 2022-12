Shah Rukh Khan effectue la Omra à La Mecque ; les photos et les vidéos deviennent virales

Après avoir terminé le tournage du prochain film de Rajkumar Hirani, Dunki, en Arabie saoudite, Shah Rukh Khan a été vu en train de jouer la Omra à La Mecque. Plusieurs photos et vidéos de la visite de Shah Rukh à La Mecque ont fait surface en ligne et sont largement diffusées sur les plateformes de médias sociaux.

MachaALLAH ? Aujourd’hui #ShahRukhKhan a effectué la Omra. Qu’Allah accepte tous ses duas & Umrah …. Ameen? pic.twitter.com/Yo4n2n34gT GaUHar? (@GauharAslam1) 1 décembre 2022

La superstar Shah Rukh Khan est actuellement à La Mecque pour effectuer la Omra ?#ShahRukhKhan pic.twitter.com/ahgHgOLx1q ? ??Patriotique?? (@PatrioticKZ) 1 décembre 2022

La superstar avait récemment posté une vidéo de son lieu de tournage sur Instagram et remercié le ministère saoudien de la Culture et l’équipe du film d’en avoir fait un projet réussi. SRK a été vu vêtu d’un manteau noir et de lunettes de soleil noires. Il semblait être au milieu du désert d’Arabie.

D’autre part, Shah Rukh se prépare également pour la sortie de son film très attendu Pathaan, qui met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham en tête. Le réalisateur du film d’espionnage Siddharth Anand a déclaré qu’avant le lancement de la bande-annonce, le public pourra découvrir les deux chansons spectaculaires du film, suivies de la sortie de la bande-annonce en janvier.

Pathaan fait partie de l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra et il a également un camée de Salman Khan en tant que Tiger. L’idée de sortir la musique en premier est de renforcer l’anticipation de l’intrigue du film et de tirer profit de la réponse à la musique du film.

Le film a également une énorme star hollywoodienne, Tom Cruise, alors que les réalisateurs ont enrôlé Casey O ‘Neill, nominé aux Emmy Awards, qui a beaucoup travaillé avec Tom Cruise. Il est considéré comme l’un des meilleurs réalisateurs d’action à Hollywood, est le cerveau derrière les cascades défiant la mort de Tom Cruise dans des films comme Jack Reacher, les films de la série Mission Impossible, Top Gun : Maverick et a également travaillé avec Marvel Studios et Steven Spielberg pour nommer quelques.