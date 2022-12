Shah Rukh Khan effectue la Omra à La Mecque, la star de Pathaan visite le lieu saint après avoir enveloppé Dunki

Shah Rukh Khan a terminé le tournage de Dunki de Rajkumar Hirani en Arabie saoudite, et il s’est rendu au lieu saint de La Mecque pour offrir ses prières devant le seigneur. Les vidéos de la visite sont devenues virales, alors que Khan a été capturé, couvrant sa bouche avec un masque facial et faisant la queue.

Viral Bhayani a partagé la vidéo de la visite sur Instagram et a écrit : “Le roi Shahrukh Khan exécute la Omra. #ShahRukhKhan #SRK #Umrah.”

Voici le poste







Plus tôt, SRK a remercié le gouvernement et le peuple saoudiens de les avoir aidés à terminer le calendrier du tournage de Dunki en douceur. Sur son Instagram, Khan a posté une vidéo, remerciant les responsables, et l’a sous-titrée en disant : “Un très gros Shukran à #SaudiArabiaMinistryOfCulture, l’équipe et tous ceux qui ont rendu ce calendrier de tournage de #Dunki si fluide…”

Voici la vidéo





Dunki de Shah Rukh Khan sera sa première collaboration avec Rajkumar Hirani. Dunki sera la troisième sortie de 2023. L’année prochaine, SRK fera son retour sur grand écran avec trois sorties majeures, Pathan, Jawan et Dunki.

Plus tôt dans la journée, la star de Pathaan Shah Rukh Khan a dévoilé des affiches avec Deepika Padukone et John Abraham. Les trois acteurs sont montrés tenant des armes à feu et prenant des poses latérales sur les affiches. SRK a sous-titré le message comme suit : “Peti baandh li hai ..? Toh chalein !!! # 55DaysToPathaan Célébrez #Pathaan avec # YRF50 uniquement sur un grand écran près de vous le 25 janvier 2023. Sortie en hindi, tamoul et télougou. @deepikapadukone | @thejohnabraham | #SiddharthAnand | @yrf.”

Lors de la 41e Foire internationale du livre de Sharjah, où il a également reçu le prix de l’icône mondiale du cinéma et de la narration culturelle, l’acteur de Swades a expliqué pourquoi il croyait cela. S’exprimant lors de l’événement, Shah Rukh a déclaré: “Les gens pensent que je suis pompeux si je réponds de la manière, je réponds honnêtement. Je ne pense pas que j’ai besoin d’être nerveux. Ils (les films) vont tous être des films à succès. Je Je voudrais expliquer le manque d’arrogance dans cette déclaration – c’est la croyance avec laquelle je dors et je me réveille. C’est la croyance qui me fait, à 57 ans, aller faire des cascades, sauter, travailler 18 heures par jour. Parce que si je n’avais pas la conviction, à la fin de tout cela, que je fais pour fabriquer un excellent produit que beaucoup de gens vont aimer, je ne serais pas capable de le faire.”