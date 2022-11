Shah Rukh Khan écrit une note sincère pour Deepika Padukone alors qu’elle termine 15 ans à Bollywood, l’actrice de Pathaan réagit

Deepika Padukone a terminé quinze ans dans l’industrie cinématographique hindi le mercredi 9 novembre, lorsque son premier film Om Shanti Om, avec Shah Rukh Khan, a terminé quinze ans après sa sortie. L’actrice de Piku devrait également jouer aux côtés de Shah Rukh dans son prochain film, l’artiste plein d’action Pathaan.

Pathaan marque le quatrième film dans lequel l’actrice de Swades est jumelée à l’actrice de Gehraiyaan, car les deux ont également partagé l’espace d’écran dans la comédie de Rohit Shetty, Chennai Express, et la comédie de Farah Khan, Happy New Year, à l’exception du premier film de l’actrice sorti en 2007. .

Le vendredi 11 novembre, Shah Rukh s’est emparé de ses réseaux sociaux et a partagé un collage de lui et Deepika de leurs quatre films et a écrit : “À 15 années fabuleuses d’excellence… persévérance… performances incroyables avec vous et les câlins chaleureux !! Ici vous regarde… vous regarde. et vous regarde… et vous regarde toujours… @deepikapadukone”.





Deepika est allée dans la section des commentaires et a écrit: “Les mots ne peuvent rendre justice pour décrire notre amour”, et a ajouté un emoji au cœur rouge. Son mari Ranveer Singh, avec qui elle a partagé l’espace d’écran dans trois films à savoir Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela, Bajirao Mastani et Padmaavat, a également répondu “Spécial”, les yeux remplis d’emoji coeurs.

En parlant de Pathaan, l’acteur réalisé par Siddharth Anand est l’un des films les plus attendus de 2023. Prévu pour une sortie le 25 janvier de l’année prochaine, le film présente John Abraham en tant que troisième rôle principal du film et mettra également en vedette Salman Khan dans un rôle pivot. camée dans son avatar Tiger alors que Yash Raj Films crée l’univers d’espionnage fusionnant Pathaan, Tiger et War, également dirigé par Anand en 2019.