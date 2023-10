Shah Rukh Khan écrit une note sincère à l’occasion du 81e anniversaire d’Amitabh Bachchan et déclare « continuez à nous inspirer »

Shah Rukh Khan se sent chanceux d’être avec Amitabh Bachchan et il a même avoué qu’il trouvait la salle de sport personnelle d’Amitabh Bachchan « incroyable ».

La mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan a eu 81 ans mercredi 11 octobre et Shah Rukh Khan a écrit une note sincère pour l’acteur vétéran. Sur Instagram, Shah Rukh Khan a publié une photo d’eux tirée de leur récente publicité et l’a remercié de l’avoir inspiré à travailler plus dur.

Dans la légende, Shah Rukh Khan a écrit : « Les courses difficiles ne durent pas… les coureurs coriaces le font. Et Monsieur, vous êtes le plus dur de tous. Les 30 dernières années, juste être à vos côtés et respirer le même air que vous… ont été une bénédiction. Je te souhaite le meilleur pour ton anniversaire… continue à courir et à nous inspirer. Enfin, SRK a salué le dévouement d’Amitabh envers le fitness et a mentionné son « incroyable » salle de sport personnelle, « Monsieur et votre salle de sport… est incroyable. Je vous aime ! @amitabhbachchan. »

Voici le message





Dès que Shah Rukh Khan a abandonné le message, il est devenu instantanément viral. Un internaute a écrit : « Badshah et Sehenshah ». Un autre internaute a écrit : « Les deux plus grandes légendes de l’Inde ». Un internaute a écrit : « Baadshah et Shenshah pour une raison ».

Films d’Amitabh Bachchan et Shah Rukh Khan

Les deux superstars se sont rencontrées pour la première fois sur grand écran en 2000, avec le blockbuster romantique Mohabbatein. Les deux cinéphiles ont impressionné les cinéphiles par leur puissante présence à l’écran. Un an plus tard, Amitabh et SRK se sont réunis en tant que père-fils dans Kabhi Khushi Kabhi Gham (2001) de Karan Johar. En 2004, Shah Rukh Khan et Amitabh ont été vus dans Veer-Zaara de Yash Chopra. En 2006, Karan Johar a réuni Amitabh et SRK pour Kabhi Alvida Na Kehna, et c’était la dernière apparition à l’écran avant la récente publicité Everest Masala. Il est intéressant de noter que Shah Rukh Khan a été choisi pour le remake de Don d’Amitabh dans le thriller d’action de 2006 Don : The Chase Begins réalisé par Farhan Akhtar.

Sur le plan du travail, Shah Rukh Khan a été vu pour la dernière fois à Jawan et sera bientôt vu dans Dunki réalisé par Rajkumar Hirani. Amitabh Bachchan, quant à lui, sera vu dans Ganapath et Kalki 2989 après JC.