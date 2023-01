Shah Rukh Khan dit que le succès de Pathaan au box-office lui a fait oublier les difficultés des quatre dernières années

Pathaan a marqué le retour de Shah Rukh Khan sur grand écran dans un rôle principal en plus de quatre ans. Ses derniers films n’avaient pas fonctionné auparavant et Zero était également une déception. Il a pris un congé sabbatique avant de revenir faire des ravages au box-office avec Pathaan. Alors que le film bat désormais des records, Shah Rukh a déclaré que ces “quatre jours” lui avaient fait oublier les quatre dernières années.

Pathaan est sorti en salles le 25 janvier et a depuis gagné 542 crores de roupies dans le monde en seulement cinq jours, ce qui en fait l’un des films hindi les plus rentables de tous les temps. Lors d’une rencontre avec les fans et les médias lundi soir à Mumbai, Shah Rukh a évoqué l’écart de quatre ans et le succès du film. Il a déclaré: «Les quatre années que je n’ai pas faites, deux ans en fait, ont eu des bons et des mauvais côtés comme dans toutes nos vies. J’ai pu voir mes enfants grandir de première main. Aryan, Suhana et AbRam, je pouvais tous les voir.

L’acteur a ensuite évoqué ses échecs précédents et le succès de Pathaan et a ajouté: “J’aime répandre le bonheur. Personne n’est plus triste que moi quand j’échoue. Je suis donc heureux aujourd’hui. J’ai oublié les quatre dernières années dans les quatre derniers jours.

Pathaan a enregistré sa deuxième meilleure journée jusqu’à présent en termes de gains dimanche. Pathaan a gagné Rs 60,75 crore net en Inde et plus de Rs 100 crore brut dans le monde. Il s’agit de la quatrième journée de Rs 100 crore du film, portant son chiffre d’affaires mondial à plus de Rs 500 crore lors du week-end prolongé d’ouverture. Avec cela, le film est également entré dans le top 10 des films hindi les plus rentables de tous les temps sans même terminer sa première semaine.

Pathaan est désormais le troisième film indien le plus rentable après la pandémie, derrière seulement KGF Chapter 2 et RRR. Il a dépassé les collections de Vikram et Ponniyin Selvan : I.