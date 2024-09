Shah Rukh Khan dit que « c’est bon d’être de retour » alors qu’il remporte un prix

Khan, un nom bien connu en Inde, est également l’une des stars les plus populaires du pays avec des millions de fans dans le pays et à l’étranger.

Un feu d’artifice a salué son arrivée sur scène, et tout l’événement a été parsemé d’hommages à son égard.

Il a non seulement remporté le prix pour son rôle dans le thriller d’action Jawan, mais a également co-organisé l’événement dans la capitale des Émirats arabes unis, une ville à forte population indienne.

Le retour de Khan sur grand écran a été la plus grande réussite de Bollywood l’année dernière. Il a également joué dans le film d’espionnage Pathaan.

Ces rôles – dans lesquels il incarne un héros d’action robuste – marquent un départ pour l’homme de 58 ans, qui, au cours de trois décennies de sa carrière cinématographique, est surtout connu pour jouer le tendre héros romantique.

Son retour sur grand écran intervient après une série de déboires dans sa vie personnelle et professionnelle. Ils incluent l’arrestation de son fils Aryan Khan sur de fausses accusations de possession de drogue – les accusations ont finalement été abandonnées – et un certain nombre de films qui n’ont pas bien marché.

Mais il est peu probable que sa disparition de la scène ait entamé sa popularité. Charmant et drôle, l’acteur est souvent décrit comme « l’exportation culturelle la plus importante de Bollywood », avec des millions de fans qui l’appellent avec tendresse King Khan ou le roi de Bollywood.