Shah Rukh Khan, Dilip Kumar, Salman Khan et d’autres acteurs de Bollywood qui ont réalisé les recettes les plus rentables en un an

Récemment, Akshay Kumar a livré son premier plus gros chiffre d’affaires de l’année avec Sooryavanshi du réalisateur Rohit Shetty, ce qui nous a fait réfléchir à qui sont les acteurs de Bollywood avec le maximum de recettes les plus élevées par an. Nous nous sommes donc attachés à fouiller dans les archives pour dresser une liste complète de 1950 à 2021. Salman Khan domine absolument la liste avec neuf premières places en fin d’année, suivi de Dilip Kumar et Aamir Khan avec six chacun, tandis que Shah Rukh Khan, Dharmendra et Amitabh Bachchan complètent le top six avec cinq films chacun. Alors, qui d’autre fait la liste et combien d’acteurs d’hier et du nouvel âge y a-t-il? Découvrez toutes les données du box-office ci-dessous (seuls ceux qui ont trois revenus ou plus ont été pris en compte):

Salman Khan

Maine Pyar Kiya (1989) – 14 crore net

Hum Aapke Hain Koun (1994) – 72,47 crore net

Hum Saath Saath Hain (1999) – 39,18 crore net

Pas d’entrée (2005) – 44,72 crore net

Dabangg (2010) – 141,25 crore net

Garde du corps (2011) – 144,78 crore net

Ek Tha Tiger (2012) – 198,78 crore net

Bajrangi Bhaijaan (2015) – 320,34 crore net

Tiger Zinda Hai (2017) – 339,16 crore net

Dilip Kumar

Aan (1952) – 1,50 crore net

Madhumati (1958) – 2 crore net

Mughal-E-Azam (1960) – 5,50 crore net

Gunga Jumna (1961) – 3,50 crore net

Kranti (1981) – 10 crore net

Vidhaata (1982) – 8 crore net

Aamir Khan

Raja Hindustani (1996) – 43,14 crore net

Ghajini (2008) – 114,10 crore net

3 Idiots (2009) – 201,37 crore net

Dhoom 3 (2013) – 284,27 crore net

PK (2014) – 340,80 crore net

Dangal (2016) – 387,38 crore net

Shah Rukh Khan

Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) – 63,31 crore net

Kuch Kuch Hota Hai (1998) – 46,87 crore net

Devdas (2002) – 41,67 crore net

Veer-Zaara (2004) – 41,86 crore net

Om Shanti Om (2004) – 79,42 crore net

Dharmendra

Phool Aur Patthar (1966) – 2,75 crore net

Ankhen (1968) – 3,25 crore net

Seeta Aur Geeta (1972) – 3,25 crore net

Sholay (1975) – 15 crore net

Hukumat (1987) – 5,50 crore net

Amitabh Bachchan

Sholay (1976) – 15 crore net

Amar Akbar Anthony (1977) – 7,25 crore net

Muqaddar Ka Sikandar (1978) – 8,50 crore net

Suhaag (1979) – 5 crore net

Coolie (1983) – 9 crore net

Raj Kapoor

Awara (1951) – 1,25 crore net

Shree 420 (1955) – 2 crore net

Anari (1959) – 1,50 crore net

Sangam (1964) – 4 crore net

Manoj Kumar

Upkar (1967) – 3,50 crore net

Roti Kapda Aur Makaan (1974) – 5,25 crore net

Dus Numbri (1976) – 4,50 crore net

Kranti (1981) – 10 crore net

Anil Kapoor

Karma (1986) – 7 crore net

Tezaab (1988) – 8 crore net

Bêta (1992) – 13 crore net

Déol ensoleillé

Ghayal (1990) – 10,50 crore net

Frontière (1997) – 39,46 crore net

Gadar (2001) – 76,88 crore net

Hrithik Roshan

Kaho Naa Pyyaar Hai (2000) – 44,28 crore net

Dhoom 2 (2006) – 81,01 crore net

Guerre (2019) – 303,10 crore net

Étonnamment, des superstars comme Ajay Devgn et Akshay Kumar n’ont qu’un seul plus gros chiffre d’affaires de l’année chacun avec Tanhaji: The Unsung Warrior et Sooryavanshi tandis que d’autres superstars comme Dev Anand et Rajesh Khanna en manquent de peu avec deux chacun. Tiger Shroff et Ranbir Kapoor sont les seuls acteurs modernes avec le plus gros chiffre d’affaires chacun à leur nom par War et Sanju. Seront-ils en mesure d’ajouter leurs noms à la liste avec d’autres films de ce type et lesquels de leurs contemporains pourraient les rejoindre plus tard?