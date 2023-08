Shah Rukh Khan dévoile ses différents looks de Jawan, les appelle « visages de la justice », les fans disent « tofaan aa raha hai… »

Shah Rukh Khan dévoile ses différents looks de son prochain film Jawan qui prend d’assaut Internet.

Alors que les fans attendent avec impatience la sortie du prochain thriller d’action de Shah Rukh Khan, Jawan, l’acteur a ajouté à leur enthousiasme en partageant une nouvelle affiche intense présentant ses différents looks qui a pris d’assaut Internet.

Vendredi, Shah Rukh Khan a profité de son Instagram et a partagé une nouvelle affiche dévoilant ses différents looks de Jawan et les a intitulés « les nombreux visages de la justice ». L’affiche montre les différents looks des acteurs du film. SRK a dévoilé un total de 5 looks du film avec une musique de fond intense.





De son look chauve à son regard intense de méchant, l’affiche intrigue les fans impatients de voir le film sur grand écran. Il a sous-titré le message : « Ouais, à shuruaat hai…. Les multiples visages de la justice. ouais, hein…. abhi dhaal baaki hai.….. ouais anth hai abhi kaal baaki hai. Ouais poochta hai khud se kuch… abhi Jawaab baaki hai. (Il y a un but derrière chaque visage. Mais ce n’est que le début… Attendez l’Acel !!).

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de louer l’apparence de Shah Rukh Khan sur l’affiche et ont exprimé leur enthousiasme pour le film dans la section commentaires. L’un des commentaires disait : « Chargement du tsunami au box-office ». Un autre a écrit : « Pure masse, 5 looks différents de Shah Rukh Khan, Chair de Poule !! » Un autre fan a commenté : « Chargement d’un méga blockbuster ». Un autre commentaire disait : « Le visage qui va régner sur le box-office. »

Dirigé par Atlee, Jawan met en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi ainsi que Sanya Malhotra, Priyamani, Sunil Grover et d’autres dans des rôles clés. Le film verra également le camée de Deepika Padukone et Thalapathy Vijay. Le thriller d’action devrait sortir en salles le 7 septembre et a déjà dépassé Rs 1 crore au box-office américain en pré-réservation. Le film devrait connaître une ouverture massive. Pendant ce temps, l’acteur a également en préparation Dunki de Rajkumar Hirani, dont la sortie en salles est prévue pour décembre.

