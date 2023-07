Shah Rukh Khan dévoile l’avatar bourré d’action de Nayanthara à Jawan, les fans disent « le chargement de la tempête au box-office »

Jawan marque les débuts à Bollywood de Nayanthara et du cinéaste Atlee. Le film Shah Rukh Khan sort en salles le 7 septembre.

Après avoir publié l’avant-première et la première affiche de Jawan la semaine dernière, Shah Rukh Khan a pris ses contacts sur les réseaux sociaux le lundi 17 juillet et a dévoilé la nouvelle affiche du film mettant en vedette l’avatar bourré d’action de Nayanthara. L’actrice superstar est vue dans une tenue noire avec des lunettes de soleil noires et brandissant une arme lourde.

Shah Rukh a légendé son message, « Elle est le tonnerre qui précède la tempête! #Nayanthara #JawanPrevue Out Now! #Jawan sortira dans le monde entier le 7 septembre 2023, en hindi, tamoul et télougou ». L’affiche disait « Ready Or Not, She’s Got The Glock », les mêmes paroles du rap de Raja Kumari utilisées dans le thème de la prévue composé par Anirudh Ravichander.

En voyant le look de patronne de Nayanthara, les fans sont sûrs que Jawan sera un blockbuster de tous les temps. L’un d’eux a écrit, « Chargement de tempête au box-office », tandis qu’un autre a ajouté, « RIP à tous les disques de Bollywood ». Un autre commentaire disait: « La musique de SRK-Nayanthara-Atlee-Vijay Sethupathi-Anirudh! Le cinéma indien verra ses tout premiers 150 crores plus le premier jour ». Outre Nayanthara faisant ses débuts à Bollywood avec Jawan, la vedette de Shah Rukh Khan sera également le premier film hindi du cinéaste Atlee. L’actrice de Kaathuvaakula Rendu Kaadhal a déjà travaillé avec Atlee dans son premier film Raja Rani et son dernier film Bigil. Il a réalisé deux autres films entre les deux, Theri et Mersal.

Jawan met également en vedette l’acteur primé national Vijay Sethupathi en tant qu’antagoniste principal. Ce sera son deuxième film en hindi après son premier film de Bollywood, Mumbaikar était une sortie directe en numérique sur JioCinema le mois dernier. Sa troisième sortie à Bollywood sera Merry Christmas de Sriram Raghavan avec Katrina Kaif plus tard cette année en décembre.

Mettant également en vedette Sanya Malhotra, Priyamani, Girija Oak et Sanjeeta Bhattacharya, entre autres, Jawan est produit par Gauri Khan et coproduit par Gaurav Verma sous la bannière Red Chillies Entertainment. Le film sortira dans les salles du monde entier le 7 septembre, en hindi, tamoul et télougou.

LIRE | Rencontrez Atlee, directeur de Jawan de Shah Rukh Khan, a commencé à travailler à 19 ans, a donné à Thalapathy Vijay le plus grand succès de sa carrière