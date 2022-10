Shah Rukh Khan demande à sa fille Suhana “as-tu noué un sari toi-même” après que les internautes aient trollé son look de Diwali

Shah Rukh Khan est stupéfaite par le dernier post Instagram de sa fille Suhana Khan. Jr Khan a fait tomber Internet en laissant tomber un message de carrousel dans lequel elle avait l’air fascinante dans un sari beige à paillettes, associé à un chemisier à bretelles spaghetti. Suhana a partagé les photos et tagué le designer Manish Malhotra dans le message. Sans rien écrire dans la légende, Suhana a laissé tomber les photos avec des émojis au cœur jaune.

Voici la photo







Dès que Suhana a partagé le message, Shah Rukh Khan a fait l’éloge du look de sa fille et il a été étonné par la façon dont Suhana a enfilé le sari. La star de Pathaan a écrit : “La vitesse à laquelle ils grandissent défie les lois du temps… si élégante et gracieuse (as-tu noué le sari toi-même ??!!)” Suhana lui a répondu et a révélé que sa mère Gauri Khan l’avait aidée , “@iamsrk je t’aimeuu… euh non @gaurikhan l’a fait pour moi.” Même Gauri Khan a réagi au look de Jr Khan et a ajouté : “Les saris sont tellement intemporels.”

Découvrez les réactions



Suhana Khan a assisté à la fête de Diwali chez Manish Malhotra dans la nuit du jeudi 20 octobre dans un sari chatoyant et avait l’air exquise dans sa tenue. Bien que l’enfant star ait été trollé pour la façon dont elle a marché de sa voiture à la maison du créateur de mode.

LIS: Suhana Khan brutalement trollé pour sa promenade “inconfortable” en sari à Diwali bash, les internautes disent “robot lag rahi hai”

Les internautes ont remarqué que Suhana avait l’air un peu mal à l’aise alors qu’elle marchait dans ses talons dans la vidéo partagée par le célèbre photographe Manav Manglani. De nombreux utilisateurs d’Instagram ont déclaré qu’elle marchait comme un robot et se sont moqués de la future actrice qui devrait faire ses débuts à Bollywood avec The Archies.

Avec Suhana, The Archies marquera également les débuts d’acteur de deux autres grands enfants – Amitabh Bachchan et le petit-fils de Jaya Bachchan, Agastya Nanda, fils de Shweta Bachchan Nanda et Nikhil Nanda, et la fille de Boney Kapoor et Sridevi, Khushi Kapoor, qui est la fille de Janhvi Kapoor. sœur cadette.