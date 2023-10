Shah Rukh Khan demande à Priyanka Chopra de l’épouser à la télévision nationale dans un vieux clip, les internautes le qualifient de « effrayant »

Selon certaines rumeurs, Shah Rukh Khan et Priyanka Chopra se fréquentaient et cette vidéo virale remonte à la même période.

Selon certaines rumeurs, Shah Rukh Khan et Priyanka Chopra étaient en couple lorsqu’ils ont joué dans les deux films Don, Don : The Chase Begins Again et Don 2 en 2006 et 2011 respectivement. Le public a adoré le jeu du chat et de la souris entre le criminel international Don et le flic indien Roma, joués respectivement par Shah Rukh et Priyanka.

Aujourd’hui, une vidéo récente est devenue virale lors de l’événement NDTV Indian of the Year Awards en 2009, au cours duquel Priyanka Chopra a été nommée Indienne de l’année dans la catégorie Divertissement. Bien que l’actrice Bajirao Mastani n’ait pas pu assister personnellement à l’événement, elle a participé via l’appel vidéo.

Lors de l’appel, Shah Rukh Khan a chanté le célèbre morceau Let It Be des Beatles pour Priyanka et a ajouté « Marry me » dans le refrain. Lorsque le « King Khan » a demandé à la « Desi Girl » de lui répondre, elle est restée sans voix. SRK a ensuite rendu la situation encore plus gênante lorsqu’il lui a demandé de faire une expression « vulgaire » avec ses lèvres. Quelques secondes plus tard, Shah Rukh s’est rendu compte qu’il devait s’arrêter en disant : « Je pense que je ne devrais pas l’embarrasser davantage ».

En réaction au clip désormais viral, un internaute a écrit : « C’est tellement effrayant », tandis qu’un autre a ajouté : « Un embarras de seconde main ». « Jethalal et Babitaji », a écrit un autre utilisateur d’Instagram dans un commentaire hilarant en les comparant aux personnages de Dilip Joshi et Munmun Dutta de la sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah.





Après quelques années, Priyanka a déménagé aux États-Unis pour développer sa carrière à Hollywood avec des émissions et des films américains. Il a été rapporté que Karan Johar était responsable de la décision de l’actrice, car le cinéaste ne voulait pas briser le personnage du roi de la romance de Shah Rukh après sa rumeur de liaison avec Chopra.

