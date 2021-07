Shah Rukh Khan demande à Alia Bhatt de le signer pour sa prochaine production, promet d’être « professionnelle », l’actrice répond « accord conclu » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Alia Bhatt est nerveuse alors qu’elle commence à tourner pour son premier film en tant que productrice ‘Darlings’ qu’elle coproduit avec Red Chillies Entertainment de Shah Rukh Khan. Exprimant ses sentiments à ce sujet, l’actrice a partagé une photo en noir et blanc de son premier jour de tournage et a écrit sur ses plateformes de médias sociaux, « le premier jour de DARLINGS! mon premier film en tant que producteur mais je serai toujours un acteur d’abord et pour toujours (dans ce cas un acteur très nerveux) je ne sais pas ce que c’est .. une nuit avant de commencer un nouveau film, je reçois cette énergie de picotement nerveux tout sur mon corps.. je rêve toute la nuit de gâcher mes lignes..deviens nerveux..réglé 15 minutes avant l’heure, craignant d’être en retard ».

Répondant au commentaire d’Alia, la superstar Shah Rukh Khan, qui fait souvent l’éloge d’Alia, a tweeté : « Après cette production, veuillez m’inscrire pour votre prochaine petite production à domicile. Je viendrai à temps pour le tournage et je serai très professionnel… promis », a écrit la superstar.

Appelant SRK son favori, Alia a répondu : « hahaha, je ne pouvais rien demander de plus… accord conclu ! Je t’aime mon préféré ».

Darlings met en vedette Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan Mathew en dehors d’Alia et est réalisé par Jasmeet K Reen.

Outre Darlings, l’actrice sera ensuite vue dans « Gangubai Kathiawadi » de Sanjay Leela Bhansali, « RRR » de SS Rajmouli et l’opus magnum multi-stars de Karan Johar « Takht ».