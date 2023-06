Shah Rukh Khan, Deepika Paudkone, le blockbuster de John Abraham sera diffusé à cette date

Première télévisée Pathaan: Après avoir battu plusieurs records au box-office, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham, le blockbuster d’action Pathaan, auront désormais leur grande première télévisée. Sorti en salles le 25 janvier 2023, Pathaan a rapporté plus de Rs 1000 crores dans le monde.

Pathaan, réalisé par Siddharth Anand, était le quatrième volet de Spy Universe de YRF, et le film était le retour de Khan sur grand écran après cinq ans. Après la course à succès dans les cinémas, le film aura désormais une première mondiale à la télévision sur Star Gold. La chaîne a fait l’annonce officielle sur ses réseaux sociaux et a annoncé que le film serait présenté en première le 18 juin, dimanche, à 20 heures.

La page de médias sociaux de Star Gold a publié la vidéo d’annonce de la première, et sous-titrée : « Pathaan ki dhamakedaar mehmaan nawazi ke liye tayyar ho jao. vos stars préférées @iamsrk, @thejohnabraham et @deepikapadukone en action lors de la #WorldTVPremiere de #Pathaan le 18 juin, dimanche à 20h. »

Voici le poste







Pathaan est devenu le premier film de Bollywood à sortir au Bangladesh en près d’une décennie. Alors que les films bangla sortent régulièrement dans le pays, très peu de films hindi y sont sortis depuis la formation du pays en 1971. et le réalisateur Pathaan de Siddharth Anand est devenu le premier.

Pathaan, réalisé par Siddharth Anand, fait partie de l’univers YRF Spy, qui comprend également les séries War de Hrithik Roshan et Tiger de Salman Khan. Le film met en vedette Shah Rukh Khan dans le rôle principal aux côtés de John Abraham et Deepika, ainsi qu’un camée de Salman Khan. Pathaan est le deuxième film hindi le plus rentable de tous les temps, ayant gagné plus de Rs 1000 crore dans le monde. Shah Rukh Khan reprendra son personnage Pathaan dans la prochaine aventure d’espionnage de YRF, Salman Khan-vedette Tiger 3. Le troisième volet de la franchise Tiger sortira dans les cinémas le Diwali 2023.