Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, la bande-annonce de John Abraham-star illumine Burj Khalifa, la vidéo devient virale

La bande-annonce bourrée d’action de Pathaan, qui a été dévoilée plus tôt cette semaine, a été présentée sur Burj Khalia, le plus haut bâtiment du monde, le samedi 14 janvier. Shah Rukh Khan et le réalisateur Siddharth Anand étaient présents à l’occasion, à laquelle ont assisté des centaines de fans de SRK.

Shah Rukh a récité le célèbre dialogue du film vu dans la bande-annonce, “Party Pathaan ke ghar rakhoge toh mehmaan nawaazi ke liye Pathaan toh aaega aur saath mein pataakhe bhi laaega (Si vous organisez une fête chez Pathaan, il viendra certainement pour l’hospitalité et apportera aussi des craquelins) », et a également dansé sur la chanson Jhoome Jo Pathaan. Les photos et vidéos de l’événement de Dubaï deviennent virales sur les réseaux sociaux.





















Parlant de l’acteur à venir, le film visuellement extravagant qui fait monter l’adrénaline présente SRK comme le personnage principal d’un espion armé avec un permis de tuer. Il est opposé à Jim de John Abraham qui prépare une attaque terroriste meurtrière contre l’Inde. Dans sa mission d’arrêter Jim, Pathaan est aidé par Deepika Padukone qui joue également un espion.

LIRE | John Abraham écrit une note sur Pathaan au milieu de sa rumeur de tiff avec Shah Rukh Khan: “Je veux en dire tellement mais …”

Le réalisateur Siddharth Anand devrait sortir dans les cinémas le 25 janvier en hindi, tamoul et télougou. Bien qu’il ne soit pas vu dans la bande-annonce, Salman Khan a confirmé qu’il sera vu dans le film dans son avatar Tiger. On dit également que Hrithik Roshan apparaîtra également en tant que Kabir de War dans la séquence post-crédit ouvrant la voie à l’univers d’espionnage YRF.

Pathaan est le septième réalisateur d’Anand. Ses quatre premiers films, à savoir Salaam Namaste, Ta Ra Rum Pum, Bachna Ae Haseeno et Anjaana Anjaani, étaient des comédies romantiques avant de se tourner vers le genre d’action avec Bang Bang! et Guerre. Son prochain film Fighter, mettant en vedette Hrithik Roshan et Deepika Padukone, est présenté comme le premier actioner aérien de l’Inde.