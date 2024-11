Shah Rukh Khan déclare son soutien inconditionnel à Suhana Khan au milieu des rivalités fraternelle et parle de résoudre leurs problèmes le matin de son 59e anniversaire

Shah Rukh Khan a opté pour une approche plus privée fête d’anniversaire cette année, en sautant sa traditionnelle vague vers les fans rassemblés devant sa maison, Mannat, à l’occasion de son 59e anniversaire. Au lieu de cela, il a poursuivi une nouvelle tradition consistant à célébrer avec un groupe sélectionné de fans à l’intérieur. Alors que ses fans dévoués attendaient depuis minuit pour apercevoir l’acteur, Shah Rukh avait prévu une apparition pour ‘ Journée SRK ‘, un événement spécial organisé par ses fan clubs à Bandra. C’est la deuxième année consécutive qu’il participe à un tel rassemblement organisé par des fans.

En arrivant au hall Bal Gandharva Rang Mandir vers 18h30, Shah Rukh a été accueilli par une forte sécurité policière et par plusieurs fourgons de police qui l’escortaient. Sur scène, les fans lui ont chanté « Tujhe Dekha Toh Ye Jana Sanam ». L’acteur s’est engagé avec ses fans dans une session #AskSRK en direct, répondant à une série de questions.

Lorsqu’on l’interroge sur rivalités fraternelle parmi ses trois enfants, Shah Rukh a fait remarquer avec humour : « Je pense qu’ils ne se battent pas. J’ai pitié d’eux. Par la grâce de Dieu, ils ont dû se battre. Sinon, il y a un gros problème dans la distribution. de propriété. » Il a exprimé son soutien à sa fille Suhana, notant : « Je pense que je soutiendrai Suhana. Les filles vont bien. Je veux dire, je les aime bien mais les garçons ont des poils sur le corps. Je trouve les filles très belles. Je les trouve très douces. . Je les trouve très forts, donc je les soutiendrai. Suhana parce que c’est le côté de la force. Alors, je la soutiendrai avec force. »

Tout au long de l’événement, Shah Rukh a abordé divers sujets, notamment le doute de soi et les aventures de ses enfants dans l’industrie cinématographique. Suhana a fait ses débuts d’actrice avec The Archies sur Netflix, tandis qu’Aryan Khan se prépare pour ses débuts en tant que réalisateur avec une série OTT qui devrait sortir l’année prochaine.

En réfléchissant au matin de son anniversaire, Shah Rukh a partagé une histoire légère sur son fils Abram a vécu une crise lorsque son iPad a cessé de fonctionner. Après avoir résolu ce problème, il a aidé Suhana à résoudre son dilemme vestimentaire. Il a noté avec humour : « J’ai appris de ma famille que votre patience est directement proportionnelle au nombre d’enfants que vous avez. » Sur une note plus sérieuse, il a ajouté : « C’est l’apprentissage que je transmets de chez moi à mon travail. J’essaie de résoudre les problèmes auxquels les gens sont confrontés lors de mon tournage, au travail. Je pense que la patience est la seule chose que j’ai apprise de ma famille.

Patek Philippe et plus ultra-rares de Shah Rukh Khan : dans sa collection de montres de luxe

Shah Rukh a célébré son anniversaire en famille à la maison, avec sa femme Gauri Khan partageant un aperçu des festivités sur les réseaux sociaux, sous-titré : « Une soirée mémorable hier soir avec ses amis et sa famille… joyeux anniversaire ❤️❤️ @iamsrk. »

Après un retour remarquable en 2023 avec des succès comme Pathaan, Jawan et Dunki, Shah Rukh Khan devrait jouer dans le prochain film d’action King, réalisé par Sujoy Ghosh. Ce projet mettra également en vedette Suhana Khan, marquant leur première collaboration à l’écran, avec une sortie prévue en mars 2026.