Shah Rukh Khan déclare qu’il n’est pas arrogant quand il dit que Pathaan, Jawan, Dunki seront des “super hits”

Shah Rukh Khan est sur le point de faire un grand retour sur grand écran après quatre ans et plus avec trois films dont la sortie est prévue en 2023. King Khan sera vu pour la première fois dans l’acteur Pathaan de Siddharth Anand en janvier, son prochain film est l’acteur d’Atlee Jawan dans juin, et enfin, on le verra dans la comédie sociale Dunki de Rajkumar Hirani en décembre.

Bien que la dernière sortie en salles de SRK, Zero, ait été un échec commercial, la superstar est assez confiante que tous ses prochains films seront des “super hits”. L’acteur de Swades a expliqué pourquoi il pensait cela lors de la 41e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah, où il a également reçu le prix de l’icône mondiale du cinéma et de la narration culturelle.

S’exprimant lors de l’événement, Shah Rukh a déclaré: “Les gens pensent que je suis pompeux si je réponds de la manière, je réponds honnêtement. Je ne pense pas que j’ai besoin d’être nerveux. Ils (les films) vont tous être des films à succès. Je Je voudrais expliquer le manque d’arrogance dans cette affirmation – c’est la croyance avec laquelle je dors et je me réveille. C’est la croyance qui me fait, à 57 ans, aller faire des cascades, sauter, travailler 18 heures par jour. Parce que si je n’avais pas la conviction, à la fin de tout cela, que je fais pour fabriquer un excellent produit que beaucoup de gens vont aimer, je ne serais pas capable de le faire.”

SRK, qui a récemment célébré son 57e anniversaire le 2 novembre, a poursuivi : “Ce n’est pas une déclaration arrogante, c’est ce que je crois en étant assis là. Je ne suis pas nerveux. Je pense que ce sont des films merveilleux. C’est une croyance enfantine, ce regard “j’ai fait de mon mieux, je me prépare de mon mieux. Je vais réussir avec brio”. c’est arrivé à beaucoup d’entre nous, du moins à moi, quand j’étais jeune. Je me souviens avoir réussi mon examen de mathématiques. Je J’ai très bien fait et en conséquence, j’ai obtenu 3 sur 100. Mais, je pensais que j’avais vraiment bien fait. Parfois, cela arrive aussi avec les films. Je fais un Zéro, parfois ce que je mets vient à l’effort et pour, et ça devient Dilwale Dulhania Le Jayenge”.