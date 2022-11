Shah Rukh Khan danse sur Chaiyya Chaiyaa, la star de Pathaan coupe un gâteau d’anniversaire avec des fans

Shah Rukh Khan respecte ses fans et croit qu’il faut passer son anniversaire en leur présence. Alors que King Khan a eu 58 ans mercredi, l’acteur a organisé un événement spécial à Mumbai juste pour ses fans. Chaque année, SRK s’assure de passer sa journée spéciale avec ses followers, et des milliers de fans de différents pays assistent au grand événement.

Hier, la star a fait un cadeau à ses amants en lançant le teaser de son comeback Pathaan. Plus tard dans la journée, SRK a honoré l’événement spécial de sa présence et a interagi avec ses fans. Shah Rukh a même dansé sur sa célèbre chanson Chaiyaa Chaiyaa, laissant ses admirateurs satisfaits de joie.

Regardez SRK danser sur Chaiyaa Chaiyaa







Plus tard, selon le rituel, Khan a coupé le délicieux et délicieux gâteau au chocolat, et il a été distribué aux fans pour le savourer.

Regardez Shah Rukh Khan couper le gâteau





Avant que la star de Happy New Year n’assiste à l’événement, un certain nombre de ses fans se sont rassemblés devant son bungalow Mannat afin de voir un aperçu de l’acteur le jour de son anniversaire. L’acteur de Pathaan s’est rendu sur Twitter et a remercié ses fans pour leurs souhaits. Il a partagé le selfie qu’il a pris depuis le balcon avec la foule rassemblée à l’extérieur du bungalow et a écrit : “C’est tellement agréable de vivre face à la mer…..la mer d’amour qui se répand tout autour de moi le jour de mon anniversaire….merci . Je suis reconnaissant de me faire sentir si spécial… et heureux.”

La fille de SRK, Suhana, a célébré la journée spéciale de la star en partageant une jolie et adorable photo de retour. Sur la photo, on peut voir les petites Suhana et Aryan Khan donner un doux baiser à leur héros. Suhana a partagé la photo sur son Instagram et a écrit : “Joyeux anniversaire à la meilleure amie. Je t’aime le plus (emoji cœur) @iamsrk.”

L’acteur très attendu de Shah Rukh Khan, Pathaan, met en vedette Deepika Padukone et John Abraham en tête. Le film sortira en salles le 25 janvier 2023