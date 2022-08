Shah Rukh Khan dansant son cœur sur ‘Chaiyya Chaiyya’ avec un fan spécialement handicapé fera de votre journée

Le roi de Bollywood, Shah Rukh Khan, a reçu ce titre pour une raison. Il est connu pour son esprit et son charme. Une vidéo récente devenue virale le prouve une fois de plus. Téléchargée par l’utilisateur de Twitter Mittermaniac, la vidéo montre le roi des cœurs dansant son cœur avec un fan spécialement adapté. Dans la vidéo, on peut voir le duo danser sur “Chhaiya Chhaiya”. La légende de la vidéo disait : « C’est pourquoi tout le monde de 6 à 60 ans aime SRK et ne peut pas en avoir assez de lui. Il ne s’agit pas seulement de ses films. Ça ne l’a jamais été !

Il s’agit d’une vieille vidéo de l’émission de télé-réalité de danse Amul Lil Champs et qui a refait surface sur les réseaux sociaux, laissant les internautes complètement émerveillés. Regardez par vous-même :

C’est pourquoi tout le monde de 6 à 60 ans aime SRK et ne peut pas en avoir assez de lui. Il ne s’agit pas seulement de ses films. Ça ne l’a jamais été ! @iamsrk pic.twitter.com/CJPVYO6nkH — Sohini M. (@Mittermaniac) 25 août 2022

La vidéo compte plus de 164 000 vues. “J’aimerais avoir 10% de son énergie… énergie infectieuse”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit, “célébrité la plus énergique… il est ailleurs quand sur scène le pouvoir et l’énergie de se connecter avec les gens.”

Les gens peuvent également être vus en train de retweeter la vidéo avec leurs propres légendes. Une personne a écrit : “D’accord… en fait, j’aime SRK même si je n’aime que quelques-uns de ses films.” Un autre a écrit : « Merde cet homme !! de si petits gestes font tellement chaud au coeur ! Aucun de Bollywood n’a cette chevalerie.

Cela survient juste un jour après que SRK a fait la une des journaux pour son commentaire sur la photo Instagram de son fils aîné. La plus grande superstar du pays, agissant comme tous les pères Desi, a fait pâmer Twitter sur la salubrité. Aryan, qui est revenu sur Instagram pour publier son premier message en 2022, a partagé une photo de lui-même, Suhana et AbRam. SRK a commenté de la manière la plus paternelle possible, en écrivant : « Pourquoi je n’ai pas ces photos !!!!!! Donnez-les-moi MAINTENANT ! [sic]” Comme il est évident, les six points d’exclamation font vraiment comprendre ce qu’il essaie de dire.

Les luttes du père de SRK ne sont pas seulement saines mais aussi relatables. En 2010, lorsque SRK a eu du mal à enseigner l’anglais à son enfant, il s’est avéré qu’il s’est battu de manière spectaculaire, à tel point qu’il a dû demander l’aide des bons citoyens de Twitter. À la manière typique de l’autodérision de SRK, il écrivait sur Twitter à l’époque, “le bégaiement kkkk est meilleur que la grammaire”. Comment tout cela est-il arrivé sur Twitter ? SRK a tweeté à propos de l’enseignement de phrases et de clauses à son fils. Comme la plupart d’entre nous, il semblait ne pas savoir ce qu’est un « prédicat ». Selon ses mots, cela “ressemble à un prédateur qui a mangé quelque chose”.

