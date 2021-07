Shah Rukh Khan console Saira Banu en pleurs, les photos deviennent virales

Le célèbre acteur de Bollywood Mohammed Yusuf Khan, mondialement connu sous le nom de Dilip Kumar, est décédé mercredi matin à Mumbai après des épisodes prolongés de maladie, ont déclaré sa famille et ses collaborateurs. « C’est avec un cœur lourd et un chagrin profond, que j’annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab il y a quelques minutes. Nous venons de Dieu et vers Lui nous retournons », a déclaré l’assistant de longue date du comédien Faisal Farooqui dans un tweet à l’aube.

Farooqui a déclaré que la famille affligée discutait des modalités des funérailles et que les derniers sacrements devaient avoir lieu au cimetière musulman de Juhu à Santacruz ouest, vers 17 heures mercredi soir.

Dilip Kumar avait été admis à l’hôpital PD Hinduja le 30 juin pour divers problèmes de santé liés à l’âge. Vers 9h30, une ambulance transportant la dépouille mortelle de Dilip Kumar est partie pour son domicile à Bandra ouest, avec sa femme de 55 ans, Saira Banu Khan, accompagnée de quelques membres de sa famille.

Par la suite, plusieurs célébrités ont été photographiées en train d’arriver à la résidence de l’icône décédée afin de rendre un dernier hommage à la star légendaire.

Le ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray, les acteurs vétérans Dharmendra, Anupam Kher et Shabana Azmi, Vidya Balan, entre autres, étaient venus présenter leurs condoléances à l’épouse de Dilip Kumar, Saira Banu, et rendre un dernier hommage à la star à feuilles persistantes.

Maintenant, quelques photos de Shah Rukh Khan assis à côté de Saira Banu en deuil, tout en la consolant, sont devenues virales sur Internet.

Regarde:

Maharashtra | Le ministre en chef Uddhav Thackeray console Saira Banu à l’occasion du décès de l’acteur vétéran Dilip Kumar à Mumbai L’acteur Dharmendra présent à la résidence de l’acteur a déclaré : « J’ai perdu mon frère aujourd’hui. Je vivrai avec ses souvenirs dans mon cœur. » pic.twitter.com/fuASQN3HJV – ANI (@ANI) 7 juillet 2021

À plusieurs reprises, Shah Rukh a rendu visite à Dilip Kumar chez lui et des photos de leurs réunions ont souvent été partagées sur les réseaux sociaux.

En 2018, l’ami de Dilip Kumar, Faisal Farooqui, avait tweeté des photos de Shah Rukh rendant visite à l’acteur légendaire.

Saira Banu, parlant avec Mumbai Mirror, avait dit un jour que si elle et Dilip Kumar avaient eu un fils, il aurait pu ressembler à Shah Rukh. Saira Banu avait dit: « Dilip saab a donné le coup de main de cérémonie (Dil Aashna Hai). J’ai toujours dit que si nous avions eu un fils, il aurait pu ressembler à Shah Rukh. Lui et Saab se ressemblent beaucoup et ont des cheveux similaires, c’est pourquoi j’aime passer mes doigts dans Shah Rukh Khan lorsque nous nous rencontrons. Cette fois (au cours d’une de leurs réunions précédentes), il m’a demandé : « Aaj aap mere baalon ko haath nahin laga rahi hain ? » J’en étais content. »

Plus tôt, lorsque SRK avait rendu visite à Dilip Kumar en 2017, Saira Banu avait tweeté les photos avec la légende : « Message de Saira Banu : le mooh-bola beta- » fils » de Sahab @iamsrk a rendu visite à Sahab aujourd’hui. Partageant quelques photos de la soirée. «