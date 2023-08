Shah Rukh Khan confirme ses retrouvailles avec Amitabh Bachchan après 17 ans et déclare : « Il m’a battu dans cette course »

Shah Rukh Khan et Amitabh Bachchan se réunissent après 17 ans, et les fans sont ravis de voir ce duo dynamique créer à nouveau un feu d’artifice au box-office. La photo du Jawan La star courant aux côtés de Big B est devenue virale et les fans étaient extrêmement excités. Et le Jawan La star a même confirmé ses retrouvailles avec Amitabh Bachchan et a mentionné qu’il revenait tout juste du tournage et, comme toujours, qu’il était inspiré par lui. « C’était tellement amusant de travailler avec @SrBachchan. Après tant d’années. Je suis revenu du tournage inspiré et béni. Et juste pour que vous le sachiez, il m’a battu à la course !. La star de Pathaan a confirmé la nouvelle lorsqu’on lui a demandé. par l’utilisateur à propos des retrouvailles et de la photo virale de lui avec la mégastar de Bollywood.

C’était tellement amusant de travailler avec @SrBachchan après tant d’années. Je suis revenu du tournage inspiré et béni. Et juste pour te dire qu’il m’a battu à la course !!!! https://t.co/hvXE6EMQIu Shah Rukh Khan (@iamsrk) 26 août 2023

Alors que Shah Rukh Khan confirme sa nouvelle collaboration avec Amitabh Bachchan, les fans exigent d’avoir son apparition dans Don 3, et nous aussi, nous sommes d’accord. Comme Ranveer Singh remplace Shah Rukh Khan dans le Enfiler franchise, l’OG Don de l’industrie devrait certainement montrer un aperçu de lui.

Les légendes de Bollywood nous redonnent à nouveau l’ambiance du duo père-fils de la grande famille Raichand ?? Nous sommes sûrs que la musique de fond de K3G joue également dans votre tête ! #AmitabhBachchan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/bEDDEIkJIQ Fan Club de l’univers de Shah Rukh Khan (@SRKUniverse) 26 août 2023

Shah Rukh Khan et Amitabh Bachchan avaient travaillé ensemble Kabhi Alvida Na Kehna en 2006, et ils faisaient partie du Ranbir Kapoor et Alia Bhatt vedette Brahmastra, mais les fans sont super ravis de les revoir. Le genre du film de retrouvailles de la star de Jawaan et de Bug B n’est pas encore connu, mais il semblerait qu’ils travaillent ensemble sur quelque chose de très intéressant qui ravira les fans.