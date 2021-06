Shah Rukh Khan collabore-t-il enfin avec Atlee ? Le manager de la superstar laisse tomber un indice majeur

Shah Rukh Khan a laissé des indices importants sur ses projets à venir, mais n’a encore fait aucune annonce officielle. L’une des collaborations les plus attendues de la superstar est avec le cinéaste à succès South Atlee. Il est rapporté depuis de nombreux mois que SRK jouera dans un film réalisé par le réalisateur de ‘Bigil’. Aujourd’hui, un indice majeur sur leur syndicat a été diffusé sur Internet et ce n’est autre que le directeur de Shah Rukh, Pooja Dadlani.

Elle a profité de son histoire Instagram et a partagé un selfie des décors et a remercié Atlee de lui avoir donné un équipement de protection. Pooja a écrit : « Merci @atlee47 pour mon équipement de protection supplémentaire sur les plateaux !!! Et ça me donne l’air super cool et différent aussi !!! »

Parlant du projet, une source avait précédemment déclaré à Mid Day : « Quand Atlee a approché la superstar pour la première fois, il avait l’intrigue et quelques séquences puissantes en tête. Maintenant, le script complet est prêt. En mars, il s’est envolé pour Mumbai pour donner la narration finale à Shah Rukh Khan à Mannat. L’acteur a tellement aimé qu’il a immédiatement accepté. Le drame d’action stylisé sera soutenu conjointement par Shah Rukh et son bon ami Karan Johar. Pour l’instant, le film reste sans titre. «

Il est rapporté que SRK a un double rôle dans le film et la source a en outre déclaré au tabloïd: « Le film devait initialement sortir à partir d’août 2021, mais la deuxième vague a perturbé le plan. Shah Rukh devrait conclure ‘Pathan’ d’ici septembre. Avec Atlee et Karan, il fera une annonce officielle concernant ce film avant octobre, ouvrant la voie à son tournage en décembre. SRK incarne un officier de l’agence de renseignement indienne et un contrevenant à la loi, avec l’histoire retraçant le conflit qui survient lorsque les chemins des deux personnages se croiseront. Il arborera deux looks distincts dans le film. »