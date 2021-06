Shah Rukh Khan cite son défunt père après qu’un fan sur Twitter lui demande si l’acteur est « sans emploi »

Shah Rukh Khan fait de temps en temps une apparition sur son compte Twitter personnel et quand il le fait, sa brève présence devient la principale tendance sur le site de microblogging. Vendredi, l’acteur était de retour avec son AMA (Ask Me Anything), avec le hashtag #AskSRK sur la plateforme de microblogging. Il a annoncé la session avec un tweet disant: « Cela pourrait être le premier #AskSrk que je fasse. Si comme moi vous vous réveillez tous tôt, ayons une conversation de 15 minutes. Love srk », et bientôt, des milliers de questions ont commencé à affluer de la part des fans. Alors qu’il a répondu à plusieurs questions allant de la sortie de son prochain film à ce qui l’inspire, c’est sa réponse à une question particulière sur son chômage qui gagne le cœur des fans.

Cela pourrait être le plus tôt #AskSrk Je fais. Si comme moi vous vous réveillez tous tôt, ayons une conversation de 15 minutes. Amour srk – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2021

Au cours de la session AMA, un utilisateur de Twitter a demandé à SRK s’il était lui aussi devenu sans emploi comme l’utilisateur. À cela, l’acteur a répondu: « Jo kuch nahi karte….woh… » Traduit grossièrement, cela signifie: « Les gens qui ne font rien… Ils… »

Alors que la phrase semblait incomplète et peut-être hors contexte, les fans de SRK sauraient que la ligne réelle est : « Jo kuch nahi karte woh kamaal karte hai. » Cela a été dit par Taj Mohammad Khan, le défunt père de SRK. La célèbre ligne a déjà été utilisée par SRK dans une émission télévisée.

Apparaissant dans un talk-show avec le vétéran de Bollywood Anupam Kher, SRK avait cité son défunt père lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir de son fils. « Qu’est-ce que votre fils veut être? » demanda Kher. « Maine bhi utilise wahi kaha hai jo mere baap ne kaha tha. ‘Jo kuch nahi karte woh kamal karte hain’ (j’ai dit à mon fils ce que mon père m’a dit. Ceux qui ne rien faire, faire de grandes choses) », a déclaré SRK, avant d’ajouter ce que son père lui a dit. ‘Hum tumhari umar mein pahado penange paire chadh jaate le. Tum chadhna chaho toh chadh jaao. Nahi chadhna chaho toh kuch mat karna. Jo kuch nahi karte woh kamal karte hain’ (A ton âge, on gravissait les montagnes pieds nus. Si tu veux grimper, vas-y. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Ceux qui ne font rien font bien choses). »

Alors qu’il y avait pléthore de questions, l’acteur n’a pas pu répondre à toutes et a clôturé la séance en promettant à ses fans de rester en contact.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici