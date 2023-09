Shah Rukh Khan célèbre le succès de Jawan et publie une vidéo promotionnelle de dialogue féroce

Mercredi, Shah Rukh Khan a partagé une vidéo promotionnelle de dialogue féroce de Jawan et a écrit : « Beta toh Beta….. Baap Re Baap ! »

Jawan de Shah Rukh Khan s’en sort très bien au box-office. Réalisé par Atlee, le film met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone, Sunil Grover, Sanya Malhotra et Ridhi Dogra.

Mercredi, SRK a partagé une vidéo promotionnelle de dialogue féroce de Jawan et a écrit : « Beta toh Beta….. Baap Re Baap !! Ab Na Rukna Chalne De. Réservez vos billets dès maintenant ! Regardez #Jawan dans les cinémas – en hindi, tamoul et telugu. Un de ses fans a écrit : « 3 baar dekh chuka hun au moins 5 baar to dekhunga ». Le deuxième disait : « Meilleure version de Vikram Rathore, roi SRK. »





Le troisième a dit : « La troisième fois aujourd’hui, dekhne jaungi Jawan Insha’Allah… film génial. » Le quatrième dit : « Baap ke rol mai Dil Jeet liya ». Le cinquième a dit : « Sir @iamsrk kya ghazab personnage hai. Wo ceinture s’il vous plaît mujhe cadeau moi bhej dijiye. Delhi moi Kayi logo ki kamar aur aqal theek karni hai.

Ridhi Dogra, qui a essayé le rôle de la mère de Shah Rukh Khan (Kaveri Amma) dans Jawan, a récemment expliqué comment le doux geste de Deepika Padukone avait conquis son cœur. Dans une récente conversation avec Zoom, Ridhi Dogra a rappelé le doux geste de Deepika Padukone alors qu’elle était assise seule, ce qui a conquis son cœur. L’actrice a déclaré : « Un jour, Deepika et toute son équipe étaient sur le plateau. Il y avait le moniteur et nous étions assis derrière. Cette belle chose s’est produite et elle a conquis mon cœur. Parfois sur les plateaux, il y a des discussions personnelles et des discussions personnelles. Je me souviens m’être assis un peu derrière eux car je voulais leur donner (Deepika) de l’intimité, et je voulais avoir ma propre intimité.

Elle a ajouté : « Je pouvais voir dans ma vision périphérique que Deepika avait reculé sa chaise pour s’asseoir dans la même file que moi. C’était une toute petite chose, mais cela en disait long sur elle. J’ai été profondément touché par sa solidarité et sa gratitude envers le fait que nous soyons acteurs ensemble. »