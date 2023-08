Shah Rukh Khan célèbre l’atterrissage de Chandrayaan-3 sur la lune avec une chanson disant : « aaj India aur ISRO chhaa gaya »

Maintenant, vous pouvez officiellement dire que l’Inde est sur la Lune après l’atterrissage en douceur réussi de Chandrayan 3. Tout le monde salue cette victoire historique de l’Inde, et Jawan étoile Shah Rukh Khan adresse mes plus sincères félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche pour réaliser Chandrayan 3 atterrir avec succès sur la lune. La superstar s’est rendue sur Twitter et a partagé les lignes de chansons qui lui étaient destinées : » Chaand Taare todh laoon. Saari Duniya par chhaoon principal. Aaj Inde Aur @isro chhaa gaya. Félicitations à tous les scientifiques et ingénieurs, à toute l’équipe qui a fait la fierté de l’Inde. Chandrayaan-3 a réussi son atterrissage en douceur sur la Lune. #Chandrayaan3″.

Chandrayaan 3 : La star de Jawan, Shah Rukh Khan, a la meilleure réaction à ce moment historique, félicite l’ISRO pour les lignes de chansons qui ont changé sa vie.

Chaand Taare todh laoon .Saari Duniya par chhaoon principal. Aaj Inde Aur @isro chhaa gaya. Félicitations à tous les scientifiques et ingénieurs, à toute l’équipe qui a fait la fierté de l’Inde. Chandrayaan-3 a réussi atterri en douceur sur la lune. #Chandrayaan3 pic.twitter.com/yBJu9k7Q8a Shah Rukh Khan (@iamsrk) 23 août 2023

Chandrayaan 3 atterrit en douceur sur la lune après 40 jours de voyage.

Après un voyage de 40 jours, Chandrayaan 3 a atteint la lune et l’atterrisseur Vikram a confirmé le premier atterrissage, et depuis lors, l’Inde célèbre ce succès massif et pleure de joie et de comment. L’ISRO a passé près de 4 longues années à assister à ce succès, parlant de l’atterrisseur de Vikram atteignant la lune et atterrissant en douceur. Le président de l’ISRO, S Somnath, a déclaré : « Il y a beaucoup d’améliorations sur l’atterrisseur. Au fond, quelles étaient les lacunes que nous essayions de combler ? L’une concerne les pattes de l’atterrisseur, qui, nous l’espérions, auraient pu résister à une vitesse plus élevée. [during Chandrayaan-2]. Alors, de combien pouvons-nous augmenter la tolérance de vitesse dans la structure disponible ? Nous avons augmenté la vitesse d’atterrissage de 2 m/seconde à 3 m/seconde. Cela signifie que même à 3 m/sec, l’atterrisseur ne s’écrasera pas ou ne se brisera pas. [its legs].

Anil Kapoor a versé des larmes de joie en voyant Chandrayaan 3 atterrir en douceur sur la lune.

Aux côtés de Shah Rukh, de nombreuses autres célébrités ont célébré cette glorieuse victoire et l’ont partagée sur leurs comptes de réseaux sociaux, notamment Kartik Aaryan, Akshay Kumar, Anil Kapoor, Allu Arjun, et bien d’autres. C’est une journée heureuse et historique qui restera gravée dans les mémoires !