Shah Rukh Khan blessé, transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale à la suite d’un accident sur le plateau de Los Angeles

Shah Rukh Khan est de retour dans le jeu des films avec Pathaan après une interruption de quatre ans. L’acteur a une programmation passionnante de films avec Jawan, Dunki et Tiger vs Pathaan. Alors qu’il a battu plusieurs records avec Pathaan frappant environ Rs 1000 crore au box-office mondial, tout le monde attend Jawan avec impatience. Cependant, c’est une triste nouvelle pour ses fans car King Khan a eu un accident lors de son tournage aux États-Unis.

Shah Rukh Khan, qui était récemment à Los Angeles, aux États-Unis, pour un tournage, s’est blessé après avoir rencontré un accident sur les plateaux. Selon certaines informations, il a été transporté d’urgence à l’hôpital et subira une intervention chirurgicale mineure. Une source proche de l’acteur a confirmé la nouvelle à ETimes. L’acteur tournait à Los Angeles pour l’un de ses projets lorsqu’il a eu un accident. Malheureusement, il s’est blessé au nez et il a commencé à saigner abondamment. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital le plus proche pour un traitement instantané et des médicaments.

Les médecins ont donné un signe de soulagement informant son équipe qu’il n’y a rien à craindre. Puisqu’il s’est fait mal au nez et qu’il saignait, pour arrêter le flux sanguin, l’acteur a dû subir une intervention chirurgicale mineure. Après l’opération, Shah Rukh Khan a été repéré avec un pansement sur le nez. Shah Rukh Khan est rentré chez lui en Inde et se remet.

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan se prépare pour son prochain projet Jawan. Le film est réalisé par Atlee Kumar et produit sous la bannière de la superstar Red Chillies Entertainment. Le film met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi dans le rôle principal. Le thriller bourré d’action devrait sortir en salles le 7 septembre 2023. Il a également une autre sortie de film à gros prix la même année avec Rajkumar Hirani. Le prochain film s’intitule Dunki et il partage la vedette avec Taapsee Pannu. Il devrait sortir le 22 décembre. Des rapports récents ont également suggéré qu’il collaborera avec sa fille Suhana Khan pour un film produit par Siddharth Anand.