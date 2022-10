Shah Rukh Khan, Aryan Khan, Kiara Advani et Janhvi Kapoor assistent à la fête de Diwali du producteur Amritpal Singh Bindra

Diwali est célébré le lundi 24 octobre dans tout le pays. Les célébrités de Bollywood sont toutes parées pour la saison des fêtes et sont vues assister à plusieurs fêtes pour célébrer le festival. Et enfin, Shah Rukh Khan s’est également joint à l’esprit festif puisqu’il était l’un des invités à la fête de Diwali organisée par le producteur Amritpal Singh Bindra.

Shah Rukh, qui sera vu l’année prochaine dans trois films consécutifs à savoir Pathaan, Jawan et Dunki, est arrivé à la fête mais le siège arrière de sa voiture était recouvert de tissu noir et par conséquent, il n’était pas visible dans la vidéo partagé par le célèbre paparazzi Viral Bhayani. Aryan Khan, le fils de Shah Rukh Khan, est également venu à la fête, mais il était trop occupé sur son téléphone pour prêter attention aux déclencheurs.

Vicky Kaushal et Katrina Kaif, qui se sont mariées l’année dernière en décembre et célèbrent ensemble leur premier Diwali cette année, se sont jumelées dans des tenues noires. Vicky a travaillé avec le producteur sur la comédie romantique Netflix Love Per Square Foot, et sera également vue dans sa prochaine production.

Les deux principales dames Janhvi Kapoor et Kiara Advani avaient l’air éblouissantes dans leurs tenues alors qu’elles souriaient toutes les deux aux paparazzi depuis leurs voitures de luxe. Karan Johar, Siddhant Chaturvedi, Sanjay Kapoor et sa femme Maheep Kapoor étaient les autres invités à la fête dans la nuit du dimanche 23 octobre.





















Pour les non-initiés, Amritpal Sigh Bindra est un producteur célèbre qui a financé des films et des séries Web célèbres tels que Bandish Bandits, Love Per Square Foot, Official Chukyagiri et, plus récemment, Madhuri Dixit avec Maja Ma. Il possède la société nommée Still and Still Media Collective, avec le réalisateur Anand Tiwari.