Shah Rukh Khan-Aryan à Saif Ali Khan-Ibrahim : les acteurs de Bollywood et leurs beaux fils

Projection de Monica O My Darling : Monica, O My Darling, avec Rajkumar Rao, Radhika Apte et Huma Qureshi, est désormais disponible sur la plateforme OTT. De nombreuses célébrités de Bollywood, dont Rajkumar Rao, Vaani Kapoor, Shehnaaz Gill, Arjun Kapoor, la famille Kher, Saqib Saleem et d’autres, ont assisté à l’événement hier soir. Shehnaaz Gill avait l’air glamour lorsqu’elle est apparue à l’événement. Dans la vidéo, regardons ce qu’ils ont à dire sur le film et comment ils ont tous honoré le tapis rouge avec leur apparence. Regarder la vidéo.