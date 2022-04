Shah Rukh Khan arrive en voiture avec des rideaux noirs

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, le couple le plus mignon de Bollywood, se sont officiellement mariés le 14 avril 2022. Dans leur maison de Vastu, les tourtereaux se sont mariés devant leurs amis les plus proches et les membres de leur famille. Le mariage était petit et intime, la mariée et le marié portant des tenues de l’as designer Sabyasachi. Pour leur grand jour, elles se sont habillées royalement de robes blanches et dorées.

Alia et Ranbir ont maintenant organisé une réception après le mariage pour leurs collègues de l’industrie cinématographique à Vastu. De nombreuses célébrités ont assisté à l’événement, notamment Karisma Kapoor, Karan Johar, Ayan Mukerji, Aadar Jain, Tara Sutaria, Shweta Bachchan, Shakun Batra, Gauri Khan, Malaika Arora, Arjun Kapoor et bien d’autres.

Shah Rukh Khan est également arrivé à Vastu pour les célébrations de mariage d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor. Pour la réception de mariage de Ranlia, l’acteur Pathaan est arrivé dans une automobile entièrement couverte. Gauri Khan, sa femme, est arrivée dans un véhicule séparé.











SRK et Alia ont un lien fort, et les deux sont apparus ensemble dans le film Dear Zindagi de Gauri Shinde en 2016. En plus de cela, ils sont également apparus ensemble dans un épisode de Koffee With Karan. Ranbir et SRK, d’autre part, sont apparus ensemble dans le film Ae Dil Hai Mushkil de Karan Johar en 2016, dans lequel Shah Rukh Khan est apparu dans un rôle de camée.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont sauté l’opulente réception de mariage au profit d’un petit rassemblement de leurs amis les plus proches.

Alia a écrit une note partageant son voyage dans le passé après avoir annoncé la bonne nouvelle de son mariage avec Ranbir. La note disait : « Aujourd’hui, entourés de notre famille et de nos amis, à la maison… dans notre endroit préféré – le balcon où nous avons passé les 5 dernières années de notre relation – nous nous sommes mariés. Avec tant de choses déjà derrière nous, nous avons hâte de construire d’autres souvenirs ensemble… des souvenirs pleins d’amour, de rires, de silences confortables, de soirées cinéma, de bagarres idiotes, de délices au vin et de bouchées chinoises.

Merci pour tout l’amour et la lumière pendant cette période très importante de nos vies. Cela a rendu ce moment encore plus spécial. Amour, Ranbir et Alia.