Shah Rukh Khan apprend le tamoul et le swag du sud dans la vidéo BTS du tournage de Zinda Banda de Jawan

Anirudh Ravichander partage une vidéo BTS de Shah Rukh Khan essayant de parler tamoul et apprenant à insuffler du swag du sud tout en tournant pour Zinda Banda

Shah Rukh Khan a récemment hypnotisé les fans avec ses mouvements énergiques et ses looks fringants dans la chanson Zinda Banda. Maintenant, Anirudh Ravichander a partagé une vidéo BTS montrant un aperçu de la façon dont la chanson a été tournée.

Vendredi, Anirudh Ravichander a partagé une vidéo montrant le tournage en coulisses de la chanson Zinda Banda de Jawan. Dans la vidéo, on peut voir Shah Rukh Khan afficher son énergie contagieuse et apprendre avec dévouement la chorégraphie. Le chorégraphe Shobi a également été entendu faire l’éloge de l’acteur et dire « Fantastique, ravissant de travailler avec Shah Rukh Khan monsieur ». La vidéo a également montré un aperçu du grand ensemble où la chanson a été tournée et Atlee guidant King Khan pour insuffler du swag cool du sud dans sa performance.





On dit que la chanson est la chanson la plus chère de Bollywood jamais réalisée. Il est réalisé avec un budget énorme de Rs 15 crore et présente 1000 artistes avec Shah Rukh Khan. Lors de sa sortie, la chanson a battu des records en recueillant 46 millions de vues en 24 heures sur YouTube. La chanson s’intitule Zinda Banda en hindi, Vandha Edam en tamoul et Dhumme Dhulipelaa en télougou. La musique a été composée et chantée par Anirudh Ravichander qui a réalisé pour la première fois toute la bande originale de Bollywood.

Dirigé par Atlee, Jawan met en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi ainsi que Sanya Malhotra et Priyamani, entre autres, dans des rôles clés. Le thriller d’action verra également le camée de Deepika Padukone et Thalapathy Vijay et devrait sortir en salles le 7 septembre.

Outre Jawan, Shah Rukh Khan collaborera également avec Rajkumar Hirani pour la première fois dans le prochain film Dunki. L’acteur sera vu partager l’écran avec Taapsee Pannu dans le film dont la sortie est prévue en décembre. Il a également un petit camée bourré d’action dans Tiger 3 de Salman Khan qui devrait sortir ce Diwali (24 novembre).

