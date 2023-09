Shah Rukh Khan annonce une offre d’achat de 1 billet gratuit pour son dernier film d’action pour « parivaar, yaar aur pyaar »

Au milieu du succès de Jawan, Shah Rukh Khan a annoncé une offre spéciale d’achat de 1 billet pour 1 billet sur son dernier acteur.

Jawan, le dernier acteur de Shah Rukh Khan, a déjà franchi la barre des Rs 1000 crore dans le monde, et pour célébrer le succès de son dernier film, l’acteur a annoncé une offre spéciale pour ses fans. Mercredi, Shah Rukh Khan a annoncé l’offre d’achat de 1 billet gratuit pour son dernier film, et l’offre débutera à partir du 28 septembre.

Shah Rukh Khan a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Il a partagé une création de Jawan et a écrit : « Bhai ko, behen ko… Dushman ko, Yaar ko… Et bien sûr, apne Pyaar ko… Kal Jawan dikhaaiyega ! Chacha-Chachi, Phoopha-Phoophi, Maama-Maami… Yaani Poore Parivaar ko. Sab ke liye ek ke saath ek billet gratuit ! Toh kal se… Parivaar, yaar aur pyaar… Achetez simplement 1 billet et obtenez l’autre GRATUIT ! Un divertissement sain pour toute la famille.

Voici le message





Shah Rukh Khan a conservé l’offre spéciale après avoir été inspiré par la suggestion d’un fan. Plus tôt dans la journée, SRK a organisé une session #AskSRK, et un fan lui a demandé des billets en disant : « Monsieur, mon fils et moi essayons d’obtenir deux billets pour regarder #jawan…. Mais il y a de la maison partout… s’il vous plaît, aidez @iamsrk #AskSRK « . Shah Rukh a répondu : « Si vous partez avec vos proches, je le dirai

@RedChilliesEnt pour l’organiser pour vous. C’est sur moi! @gaurikhan @_GauravVerma, veuillez organiser des billets pour tous ceux qui souhaitent y aller avec leur famille et leurs proches !! »

Voici le tweet

Si vous partez avec vos proches, je vous le dirai @RedChilliesEnt pour l’organiser pour vous. C’est sur moi! @gaurikhan @_GauravVerma veuillez organiser des billets pour tous ceux qui souhaitent y aller avec leur famille et leurs proches !!! https://t.co/J69UscJ6BP – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 27 septembre 2023

Au cours de la même séance, un troll lui a demandé s’il voulait dire quelque chose sur les « fausses collections » de Jawan. Un internaute a écrit : « @iamsrk Qu’en est-il des faux numéros de collection de Jawaan ? Tant de nouvelles qui produisent diffusent de faux numéros de collection. » Shah Rukh Khan l’a fait taire en répondant : « Chupp baith aur ginta reh…bas (Tais-toi et continue de compter, c’est tout) ! Ne te laisse pas distraire en comptant !!! #Jawan. » Après Pathaan et Jawan, Shah Rukh Khan sera ensuite vu dans Dunki de Rajkumar Hirani. Le film est prévu pour Noël 2023.