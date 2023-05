Shah Rukh Khan annonce la nouvelle date de sortie de Jawan et partage un aperçu de l’action du film

Jawan, le prochain film de Shah Rukh Khan, est l’un des films les plus attendus de l’année. Et l’acteur-producteur a enfin levé toutes les spéculations sur la nouvelle date de sortie. L’actioner dirigé par Atlee devait initialement sortir le 2 juin. Cependant, les réalisateurs ont reporté le film et ils ont maintenant annoncé la nouvelle date de sortie.

Le samedi 6 mai, Shah Rukh Khan a déposé une nouvelle motion et toujours une affiche du Jawan, avec un aperçu d’une action massive. Dans l’affiche de mouvement, le personnage de Khan fait une entrée dhamkedaar à l’écran et nous obtenons la nouvelle date de sortie du 7 septembre. Khan a partagé l’affiche de mouvement sur ses poignées de médias sociaux avec la légende, « #Jawan #7thSeptember2023. »

Consultez l’annonce





La nouvelle date de sortie a finalement mis fin aux rumeurs. Plus tôt, il a été spéculé que le film sortira en août, et cela a également conduit au remaniement d’autres sorties prévues pour le mois. Jeudi, il a été rapporté que Jawan, réalisé par Atlee, qui devait sortir en salles le 2 juin, est désormais reporté.

Jawan de Shah Rukh Khan est monté à grande échelle, et les créateurs ne font aucun compromis sur aucun aspect pour que Jawan puisse être le prochain film événement. Selon le rapport de Pinkvilla, une source proche du projet a révélé que le film confirmait que Jawan ne viendrait pas en juin car l’équipe VFX travaille toujours sur les visuels. La source a déclaré que Jawan ne sortira plus le 2 juin 2023. L’équipe VFX a besoin de plus de temps pour terminer les effets visuels du film. Il a en outre ajouté qu’ils préféreraient proposer un produit qui rivalise avec les meilleurs du pays plutôt qu’un produit de qualité inférieure.

Jawan marque également les débuts à Bollywood de la superstar du Sud Nayanthara avec Vijay Sethupathi. Jawan sortira en hindi, tamoul et télougou.