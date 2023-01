Shah Rukh Khan, Angelina Jolie ont partagé la scène en 2000 et Twitter peut à peine y croire

Shah Rukh Khan et Angelina Jolie partageant une scène peuvent sembler sortir d’un rêve fiévreux, mais cela s’est vraiment passé en 2000. Un utilisateur de Twitter a partagé quelques photos des deux stars ensemble sur scène aux IIFA Awards en 2000, qui était le tout premier IIFA, selon un rapport d’Indian Express. Il a eu lieu au Millennium Dome de Londres et a été animé par Anupam Kher et Yukta Mookhey. Non seulement SRK et Angelina ont partagé la scène, mais Shah Rukh a également réussi à la faire rire avec une blague concernant Aishwarya Rai et Sanjay Leela Bhansali. Hum Dil De Chuke Sanam avait remporté les prix cette année-là.

SRK et Angelina sont montés sur scène main dans la main et la star hollywoodienne a dit namaste au public. Aishwarya a remporté le prix qui a été annoncé par SRK mais comme elle ne pouvait pas assister à la cérémonie, Bhansali est montée sur scène pour l’accepter en son nom. Alors qu’il était sur le point de partir, Shah Rukh l’a rappelé et lui a dit : « Nous devons nous assurer qu’Angelina sache que ce n’est pas Aishwarya Rai », faisant rire Angelina.

Twitter pouvait à peine croire que c’était réel. “Pourquoi est-ce que je vois ça pour la première fois aujourd’hui ?”, a demandé un utilisateur.

c’est littéralement arrivé l’année de ma naissance so 😭— s (@yoongienthusias) 8 janvier 2023

les fossettes….sa robe rose mon dieu— s (@yoongienthusias) 8 janvier 2023

Comme on dit, c’était l’époque.

En tout cas, le charme de Shah Rukh n’a montré aucun signe de diminution au fil des ans. Il a récemment assisté au Festival du film de la mer Rouge 2022 en Arabie saoudite, où il a été honoré pour ses contributions au cinéma indien. Cependant, les fans se sont concentrés sur le moment où Sharon Stone a réalisé qu’elle était assise à côté de SRK.

L’acteur de Basic Instinct ne semblait pas avoir remarqué Shah Rukh à côté d’elle jusqu’à ce que son nom soit annoncé et qu’il se lève. L’hôte a remercié SRK pour sa présence et il s’est levé en signe de reconnaissance. Sharon pouvait être vue haletant lorsqu’elle a réalisé que c’était SRK et a même semblé dire “oh mon dieu” alors qu’elle applaudissait pour lui. Les fans de Desi, bien sûr, ne peuvent pas en avoir assez.

