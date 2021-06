Shah Rukh Khan, Akshay Kumar et Priyanka Chopra pleurent la disparition de Milkha Singh

L’athlète indien légendaire Milkha Singh, populairement connu sous le nom de The Flying Sikh ‘, est décédé vendredi dans un hôpital local à 23 h 30, a indiqué un communiqué du Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh, où il était traités pour des complications liées au COVID-19. Milkha avait 91 ans et laisse dans le deuil un fils, l’as golfeur Jeev Milkha Singh, et trois filles.

Plusieurs célébrités de Bollywood ont regretté la mort de Milkha Singh, notamment Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Priyanka Chopra Jonas, entre autres.

SRK a tweeté : « Le Flying Sikh n’est peut-être plus avec nous en personne, mais sa présence sera toujours ressentie et son héritage restera inégalé… Une inspiration pour moi… une inspiration pour des millions de personnes. Repose en paix Milkha Singh monsieur. «

Tandis qu’Akshay a écrit qu’il regrettait de ne pas avoir joué à Milkha Singh à l’écran. Il a déclaré: « Incroyablement triste d’apprendre la disparition de #MilkhaSingh Ji. Le seul personnage que je regrette à jamais de ne pas avoir joué à l’écran! Puissiez-vous avoir une course dorée au paradis, Flying Sikh. Om Shanti, Monsieur. »

Priyanka a profité de son histoire Instagram et a partagé un selfie posant avec The Flying Sikh. Elle a écrit: « Chaleureuse et accueillante, vous avez rendu notre première rencontre si spéciale, j’ai été inspirée par votre excellence, touchée par votre humilité, influencée par votre contribution à notre pays. Om Shanti #Milkha Ji. Envoi d’amour et de prières à la famille . #MilkhaSingh. »

J’ai eu l’honneur de vous rencontrer Monsieur, vous aurez toujours une place spéciale dans tous nos cœurs ! Chaque fois que nous avons besoin d’être inspirés, « bhaag milkhe bhaag » résonnera dans nos oreilles ! Om Shanti. https://t.co/UZC6chEQg8 – Raveena Tandon (@TandonRaveena) 18 juin 2021

Quel triste jour pour l’Inde, quel triste jour pour le sport. Au cours des longues heures que j’ai passées avec Milkha Sir, j’ai toujours été frappé par sa détermination farouche et sa générosité encore plus farouche. Une inspiration, point. Reposez en paix, Monsieur. Nous pleurons profondément. Amour à @JeevMilkhaSingh et la famille. – Rahul Bose (@RahulBose1) 18 juin 2021

Il y a six jours, le 13 juin, la femme de Milkha, Nirmal, était décédée. Ancienne capitaine de volleyball en Inde, elle avait 85 ans et elle aussi a été touchée par Covid et les complications associées.

La famille a également publié une déclaration après son décès. « Il s’est battu avec acharnement mais Dieu a ses voies et c’était peut-être le véritable amour et la camaraderie que notre mère Nirmal ji et maintenant papa sont décédés en l’espace de cinq jours », indique le communiqué de la famille.

« Nous sommes profondément redevables aux médecins de PGI pour leurs vaillants efforts et l’amour et les prières que nous avons reçus du monde entier et de vous-mêmes. Nous vous remercions », a déclaré la famille.