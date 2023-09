Shah Rukh Khan accueille Lord Ganesha chez lui et souhaite « sagesse, bonne santé, modak » aux fans ; la photo virale gagne Internet

Alors que la célébration de Ganesh Chaturthi commençait, Shah Rukh Khan a accueilli Lord Ganesha chez lui et a partagé une note réconfortante pour les fans.

Le jour propice de Ganesh Chaturthi, Shah Rukh Khan a accueilli Lord Ganesha chez lui, Mannat. L’acteur a partagé la photo de son idole Lord Ganesha sur son Instagram et a souhaité du bonheur, une bonne santé et beaucoup de Modak aux fans.

Sur Instagram, SRK a partagé une photo de l’idole du Seigneur Ganesha et a écrit : « Bienvenue à la maison Ganpati Bappa Ji. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une merveilleuse journée en l’honneur du Seigneur Ganesha. Que le Seigneur Ganesha nous bénisse tous avec bonheur, sagesse, bonne santé et beaucoup. de Modak pour manger. » Voici la photo





Dès que Shah Rukh Khan a partagé la publication, elle est devenue virale instantanément. Beaucoup de ses fans ont félicité Shah Rukh pour avoir fait une déclaration forte sur la célébration de la diversité et de la tolérance religieuse. Un fan a écrit : « Shahrukh Khan mai pura Hindustan hai. Ganpati Bappa Moriya. » Ravi Dubey et Ravikaa Agarwal ont laissé tomber des émojis cardiaques.

Sur le plan du travail, Jawan de Shah Rukh Khan a déjà gagné Rs 880 crores dans le monde. Après Pathaan et Jawan, Shah Rukh Khan aura Dunki de Rajkumar Hirani comme troisième sortie de l’année. Le film sortira en salles à Noël 2023. Après Jawan, Atlee souhaite travailler avec…

Dans une récente interview avec les médias, le réalisateur de Jawan, Atlee, a partagé son intérêt pour la prochaine collaboration. Après avoir travaillé avec Shah Rukh Khan, Atlee attend d’abord de collaborer avec Salman Khan et Ranbir Kapoor. Il a dit que tout le monde aimait son métier et la vision de son équipe. Cela l’intrigue à l’idée de travailler avec les plus grandes stars du pays. Atlee a ajouté : « La bonne nouvelle est que Dieu doit vous bénir. La bénédiction de Dieu pour moi est un bon scénario et une bonne idée. Ainsi, une fois que cela aura lieu, les autres étapes seront faciles. J’attends également un bon scénario pour pouvoir travailler avec Salman et Ranbir. » Atlee a également confirmé que Jawan 2 se produirait.