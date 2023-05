Shah Rukh Khan accueille l’envoyé américain à Mannat, les fans disent « Je m’appelle Khan, je ne suis pas un terroriste »

La superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, a accueilli mardi le nouvel ambassadeur des États-Unis en Inde, Eric Garcetti, dans son luxueux bungalow Mannat. Sur les photos partagées par Eric, on peut le voir debout à côté de SRK et souriant.

Les photos présentent également le manager de SRK, Pooja Dadlani, et sa magnifique épouse Gauri Khan. Partageant les photos, Eric a écrit : « Est-il temps pour mes débuts à Bollywood ? Nous avons eu une merveilleuse conversation avec la superstar @iamsrk dans sa résidence Mannat, en apprenant davantage sur l’industrie cinématographique à Mumbai et en discutant de l’énorme impact culturel d’Hollywood et de Bollywood à travers le monde. #AmbExplorel’Inde.

Regarde:

Est-il temps pour mes débuts à Bollywood ? J’ai eu une merveilleuse conversation avec la superstar @iamsrk à sa résidence Mannat, en apprendre davantage sur l’industrie cinématographique à Mumbai et discuter de l’énorme impact culturel d’Hollywood et de Bollywood à travers le monde. #AmbExploresIndia pic.twitter.com/SLRQyhhn8C— Ambassadeur des États-Unis Eric Garcetti (@USAmbIndia) 16 mai 2023

On peut voir Shah Rukh Khan portant un t-shirt, une casquette et un pantalon noirs. Alors qu’Eric a opté pour une chemise blanche. Repartageant les photos, le célèbre photographe Viral Bhayani a écrit : « La vie vous montre tellement de hauts et de bas. #shahrukhkhan n’a pas été une fois mais trois fois détenu dans des aéroports américains par les autorités. Bien sûr, il n’avait rien fait de mal mais cela lui a causé beaucoup d’embarras, à lui et à ses fans. Auparavant, le meilleur hôte américain David Letterman était venu à Mannat et hier, l’ambassadeur américain #ericgarcetti qui vient d’être nommé l’a rencontré à Mannat.





Les fans ont réagi aux photos, l’un d’eux a écrit : « Je m’appelle Khan, mais je ne suis pas un terr____t ! S’il vous plaît, ne me déshabillez pas car KJO se sentira mal ! Le second a dit : « C’était juste pour promouvoir le film My name is Khan. est populaire depuis près de 3 décennies kuch bhi.”

Le quatrième a déclaré: « Il serait probablement encore arrêté dans un aéroport américain à moins de voyager en première classe, la discrimination contre les musulmans n’a pas disparu depuis ce temps et n’a pas de thappa sur son passeport non diplomatique disant » hé, je suis une superstar qui a chillé avec tel ou tel ambassadeur.