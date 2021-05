«  Shah Rukh Khan a toujours été un charmeur, très apprécié des filles  », se souvient Manoj Bajpayee

L’amitié de Shah Rukh Khan et Manoj Bajpayee remonte à bien avant qu’ils ne deviennent acteurs. Les stars ont étudié le théâtre ensemble au Barry John Acting Studio. Maintenant, lors d’une interaction récente, Manoj a révélé des anecdotes intéressantes avec Shah Rukh sur la façon dont ils partageaient des cigarettes / beedis. ‘L’homme de la famille 2L’acteur a également partagé que SRK a toujours été un charmeur et populaire auprès des filles du groupe qu’elles ont « envahi » ensemble.

Manoj a déclaré à Bollywood Bubble dans une interview vidéo: « Il était le seul à venir à Maruti Van. À l’époque, un Maruti Van, de couleur rouge, je me souviens encore. C’est lui qui m’a emmené dans une discothèque pour le première fois au Taj à Delhi. Je veux dire que nous étions très jeunes, nous venions juste de sortir de notre adolescence et nous nous sommes rencontrés. Il faisait partie du groupe de Barry John pendant un certain temps. «

L’acteur lauréat d’un prix national a ajouté: « Nous avions l’habitude de partager des cigarettes, des beedis, tout ce que nous pouvions nous permettre. Il a toujours été un charmeur, toujours très populaire auprès des filles du groupe que nous avons envahi. Il a toujours eu son chemin avec les mots. »

En 2016, SRK et Manoj ont interagi ensemble lors d’une réunion de presse. Selon NDTV, la star de ‘Raees’ a fait l’éloge de Bajpayee en déclarant: « Nous travaillons ensemble depuis l’enfance dans le théâtre et j’ai beaucoup à apprendre de Manoj. Nous avons fait beaucoup de masti. Je me sens le plus fier et je ne suis pas condescendant, il est l’un des meilleurs acteurs et je lui souhaite bonne chance. «

En près de trois décennies de carrière, Shah Rukh et Manoj ont partagé l’espace de l’écran dans un seul film qui est ‘Veer-Zaara‘, le réalisateur de Yash Chopra sorti en 2004.