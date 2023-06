Shah Rukh Khan a-t-il arrêté de fumer ? La star de Jawan donne une réponse amusante à la question d’un fan

Shah Rukh Khan est l’amour. King Khan a des millions de fans qui le vénèrent pour qui il est. Humble, terre-à-terre, plein d’esprit et un homme au cœur d’or – Shah Rukh Khan a conquis littéralement tout le monde avec son charme. L’acteur a été vu pour la dernière fois dans Pathaan, qui a été un succès retentissant. Maintenant, il attend avec impatience la sortie de son film Jawan réalisé par Atlee. SRK a maintenant opté pour une stratégie promotionnelle différente et organise plutôt souvent des sessions AskSRK sur les réseaux sociaux. Pas plus tard qu’hier, il a répondu à quelques questions de fans sur Twitter. Il a également répondu au sujet du tabagisme.

L’un des fans a demandé à Shah Rukh Khan s’il fumait toujours et il a trouvé une réponse amusante. Il a répondu: « Oui, il a menti, entouré d’un épais panache de fumée provenant de son bâton de cancer !!! » Indirectement, King Khan a révélé qu’il n’avait pas encore arrêté de fumer.

Découvrez le tweet de Shah Rukh Khan ci-dessous :

Oui il a menti, entouré d’un épais panache de fumée de son bâton de cancer !!! https://t.co/GmKlXV296K Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

En dehors de cela, Shah Rukh Khan a répondu à de nombreuses autres questions intéressantes. Il a également été interrogé sur cette chose que ses enfants devraient avoir. À cela, il a déclaré qu’il voulait qu’ils aient sa patience pour faire face au non-sens. Il a également été interrogé sur les débuts de sa fille à Bollywood, The Archies, et sur sa fierté, ce à quoi il a répondu : « Les préjugés et l’excitation du père seront toujours là, mais j’attends avec impatience un film de Zoya Akhtar en fait. »

Découvrez ci-dessous quelques-uns des tweets de Shah Rukh Khan :

Les préjugés paternels et l’excitation seront toujours là, mais j’attends avec impatience un film de Zoya Akhtar en fait. https://t.co/AbCrU5azMF Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

La vie dans l’ensemble a été très bonne pour moi. Le public et tout le monde a donné trop d’amour donc pas vraiment difficile du tout. https://t.co/3DxkrKnkln Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

Nahi yaar doosre acteurs ko bhi chance milna chahiye na ?? Ha ha https://t.co/SYFGb5Mp2T Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 juin 2023

Faites confiance à Shah Rukh Khan pour proposer les réactions les plus spirituelles et divertissantes aux questions des fans. En parlant de Jawan, le film sortira en septembre de cette année.