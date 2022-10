Shah Rukh Khan à Sara Ali Khan : ces stars de Bollywood possèdent des voitures économiques

Film: Kantara

Moulage: Rishab Shetty

Directeur: Rishab Shetty

Où regarder : Dans les salles

Revue par : Sarvepalli Bhavana

Kantara est un film qui fait sensation depuis quelques jours avec la meilleure note sur IMDB ainsi que sur Book my show. Présenté comme un thriller d’action, ce film se déroule dans le contexte de Coastal Karnataka. Le film est devenu un succès sensationnel à Kannada et a frappé les salles de Telugu Today. voyons comment cela s’est passé à Tollywood ..

De quoi ça parle?

L’intrigue commence avec un roi au 18ème siècle qui offre un morceau de terre forestière aux villageois lorsqu’il obtient la paix et la joie grâce à leur divinité locale. Plus tard, l’un des descendants du roi tente de récupérer cette terre offerte mais échoue dans sa tentative. Enfin, après 20 ans, Forest Range Officer Muralidhar (Kishore) tente à nouveau de s’emparer de cette terre. Cette fois, les villageois ont un sauveur sous la forme de Shiva (Rishab Shetty). Comment sauve-t-il la forêt et qui gagnera le conflit ?

Ce qui est chaud?

Rishab Shetty est le cœur et l’âme du film. Il obtient un rôle charnu et il l’a secoué avec sa présence à l’écran de masse. L’acteur a joué le rôle avec authenticité. Sa performance dans les 15 dernières minutes s’avère être un régal pour tous les cinéphiles. Kishore est fabuleux dans son rôle. Achyuth Kumar et Sapthami Gowda sont impressionnants.

En ce qui concerne les aspects techniques, Rishab Shetty mérite une mention spéciale pour son écriture brillante. Surtout, la façon dont il a lié la nature, le dieu et les humains est impressionnante. La cinématographie vole la vedette. Le montage et les dialogues sont justes. Les valeurs de production sont de premier ordre. Les chansons et la musique de fond sont correctes.

Kantara est une histoire enracinée et le réalisateur a réussi à la raconter avec de bons éléments commerciaux. Les 15 premières minutes et les 15 dernières minutes sont les moments forts du film. Les quinze premières minutes du film établissent l’univers de Kantara. On se fiance tout de suite. Les parties comiques sont également très bonnes.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Après une première demi-heure intense, le film dévie un peu plus tard avec ses séquences publicitaires stéréotypées. Même le point d’intervalle n’est pas très prenant. Si le réalisateur s’en était tenu à une narration artistique avec seulement quelques éléments commerciaux, le film aurait été plus engageant. La piste d’amour entre le héros et l’héroïne peut ne pas plaire au public telugu.

Verdict BL : Dans l’ensemble, ce film vaut le détour. Ne le manquez pas!

Notes : 3,5/5