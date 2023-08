Shah Rukh Khan a honte d’être allé nager avec Suhana et ses enfants, les internautes prennent la défense de la star de Jawan

Shah Rukh KhanLa vidéo de est devenue virale sur Internet où il est en vacances à la plage avec ses enfants ARyan Khan, Souhana Khan et Abram Khanoù vous pouvez voir le Jawan star profitant de vacances régulières comme toutes les familles, mais la pêche à la traîne est passée à un autre niveau où la superstar a été jugée pour avoir nagé avec sa fille Suhana en raison de sa tenue de maillot de bain. L’utilisateur s’est rendu sur son compte Twitter pour faire honte au Pathan star pour avoir profité de sa baignade avec ses enfants, et cette vidéo n’a pas été bien accueillie par ses fans de superstar, qui dénigrent fortement cette personne et la critiquent pour atteinte à la vie privée.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan en train de nager avec ses enfants en vacances.

Les internautes ont été éduqués par les fans de Shah Rukh Khan pour s’être baissés si bas et ont rectifié sa déclaration sur son compte qu’ils ne prenaient pas de bain mais nageaient, et c’est aussi normal que de respirer. Après avoir reçu tant de contrecoups, l’utilisateur a retiré la vidéo et a appris la leçon de vie de ne pas envahir la vie privée de quiconque, même s’il s’agit d’une personnalité publique comme Shah Rukh Khan. On voit Shah Rukh Khan demander à ses enfants de venir nager avec lui alors qu’il clique sur des photos de son plus jeune fils, Abram Khan et demande à Aryan Khan de le rejoindre. Les fans sont extrêmement mécontents de la façon dont les vacances en famille sont jugées si faibles par cet utilisateur.

Gauri Khan a été trollé pour avoir partagé les photos de bikini de Suhana Khan.

En 2017, Gauri Khan avait partagé une photo de plage avec sa fille Suhana Khan, où elle affichait son dos sur la photo portant un bikini bleu avec son petit frère AbRam Khan et jouant au château de sable, tandis que Gauri Khan était magnifique dans une chemise avec un chapeau super cool. Même ce jour-là, les fans de Shah Rukh Khan se sont démarqués pour soutenir sa famille.

Shah Rukh Khan a gagné des fans fidèles pour la vie.

En ce qui concerne Suhana, la petite fille a grandi et est prête pour ses débuts à Bollywood, et dernièrement, elle a été félicitée par son père pour avoir été si éloquente lors de son premier événement, qui était un lancement de livre, et a crédité Gauri Khan pour l’incroyable éducation et a affirmé que Suhana avait ses fossettes. Nous adorons SRK et son charme.