Récemment, lors d’un événement à Jawan, Shah Rukh Khan a fait un commentaire léger sur la « production » d’un enfant destiné à l’épouse du réalisateur Atlee, Priya.

Shah Rukh Khan a lancé avec style l’audio de son prochain film Jawan lors d’un grand événement à Chennai la semaine dernière. L’événement a vu la participation de l’acteur lui-même, du réalisateur Atlee, du compositeur Anirudh Ravichander, ainsi que de plusieurs acteurs du film très attendu. Alors que l’esprit vif de l’acteur et ses blagues sur scène ont divisé les fans, une vidéo de l’occasion est devenue virale maintenant et ne plaît pas très bien aux internautes.

Lors de l’événement de lancement audio, Shah Rukh Khan est monté sur scène pour parler de son expérience de travail sur le film et a salué sa collaboration avec le réalisateur Atlee. Il a ensuite fait signe à Priya, la femme d’Atlee, également assise au premier rang, et a dit : « Priya, je te remercierai plus tard. Nous produirons un autre enfant. Je veux dire toi et Atlee, pas moi. La remarque de l’acteur a fait rire la foule et même Priya elle-même, qui a été vue hochant la tête et souriant à la blague. Shah Rukh a ajouté : « Maintenant, Atlee et moi pouvons également coproduire. Il n’y a pas de problème. Nous sommes amis maintenant. »





Le commentaire n’a pas vraiment plu à une partie des internautes, qui l’ont qualifié de « bon marché » et de « grossier ». Un commentaire disait : « Que pouvons-nous attendre de ces gens bon marché de Bollywood. » Un autre a lu : « Il y a une limite à plaisanter avec une dame comme celle-ci. Il oublie ça. Beaucoup ont été critiqués pour avoir tenu de telles remarques à une femme beaucoup plus jeune sur un forum public. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Cette phrase que vous avez prononcée pour une femme montre votre attitude… vous n’êtes pas cher pour moi de nos jours. »

Atlee et Priya ont accueilli leur premier enfant – un fils – le 31 janvier de cette année, lors des derniers jours du tournage de Jawan. Le couple est marié depuis 2014. Priya, de son nom complet Krishna Priya, était actrice avant son mariage.