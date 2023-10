L’amitié entre Shah Rukh Khan et Salman Khan est l’une des plus attachantes de Bollywood. Les deux se sont soutenus même lorsqu’ils ne se parlaient pas. Le mariage de Salman Khan a été un sujet de conversation partout. Des millions de personnes se demandent pourquoi l’une des plus grandes superstars indiennes ne s’est pas mariée. Dans le passé, Salman Khan a eu des relations sérieuses avec Sangeeta Bijlani, Katrina Kaif, Aishwarya Rai, mais aucune d’entre elles ne s’est terminée par un mariage. Pour l’instant, il est censé être avec Iulia Vantur mais elle a soutenu qu’ils ne sont que de bons amis. Une vieille vidéo a fait surface dans laquelle Shah Rukh Khan dit qu’il s’est rendu au domicile d’une fille avec la demande en mariage de Salman Khan, mais les choses ne se sont pas concrétisées.

La vidéo est apparue sur Reddit et elle ressemble à une partie de l’épisode complet de Dus Ka Dum où Rani Mukerji et Salman Khan étaient venus.

Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous…

La partie de la vidéo où l’on discute du mariage a fait parler les gens sur Reddit. Une personne a déclaré : “SRK rougissant alors que Salman rit tellement me rend vraiment curieux de savoir ce qui s’est réellement passé lmao.” Une autre personne a déclaré que c’était Aishwarya Rani, SRK et Gauri Khan qui s’étaient rendus chez elle pour rencontrer les parents.

Dernièrement, nous avons vu un certain nombre de bobines où les fans se souviennent de l’histoire d’amour de Salman Khan et Aishwarya Rai. Mais la superstar n’a jamais parlé de ce qui n’allait pas ni mentionné son nom nulle part. L’actrice a également une position similaire.

Aishwarya Rai Bachchan est mariée à Abhishek Bachchan depuis plus d’une décennie maintenant. Cette année, son film Ponniyin Selvan 2 a été l’un des grands succès de l’industrie tamoule.