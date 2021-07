New Delhi: La superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, s’est récemment rendue sur Twitter pour envoyer ses meilleurs vœux à Farhan Akhtar pour sa dernière sortie ‘Toofan’ et a également écrit une courte critique du film. Il a révélé qu’il avait eu l’occasion de regarder le film il y a quelques jours. Commentant le film, il a félicité l’acteur vétéran Paresh Rawal pour sa performance et a également complimenté le reste de la distribution. Ajoutant enfin sa critique, il a déclaré que l’industrie devrait essayer de faire plus de films tels que le vedette Farhan Akhtar.

Il a écrit : « Je souhaite à mes amis @FarOutAkhtar @RakeyshOmMehra le meilleur pour leur travail d’amour. J’ai eu le privilège de le voir il y a quelques jours. De très belles performances de @SirPareshRawal (wow !) @mohanagashe @mrunal0801 @hussainthelal Mon avis : nous devrions tous essayer de faire plus de films comme Toofaan. »

Découvrez son récent tweet:

Sur le plan du travail, Shah Rukh a été vu pour la dernière fois dans ‘Zero’ par Aanand L Rai avec Anushka Sharma et Katrina Kaif. Après une longue interruption de trois ans, SRK sera vu dans Pathan – le film qui met en vedette Deepika Padukone et John Abraham.

‘Toofaan’ est réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra. Farhan et Rakeysh se sont déjà associés pour le succès de « Bhaag Milkha Bhaag » en 2013. « Toofaan » sort sur Amazon Prime Video le 16 juillet.